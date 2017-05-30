Знайти
АКТУАЛЬНО

В ЄС домовилися про встановлення безкоштовного Wi-Fi в громадських місцях

Аграмунт порушив домовленість про відставку з посади президента ПАРЄ

Глава МЗС Німеччини: Трамп послаблює Захід і шкодить інтересам ЄС

Сенат Нідерландів у вівторок голосуватиме за асоціацію України з ЄС

Теракт у центрі Багдада: 13 загиблих, понад 30 поранених

Молдова оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата




Аграмунт порушив домовленість про відставку з посади президента ПАРЄ

Вівторок, 30 травня 2017, 09:48
Версія для друку Коментарі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Аграмунт був присутній на засіданні Бюро ПАРЄ, яке відбулося в Празі в понеділок ввечері, та пішов звідти, щойно було ухвалене рішення про призначення слідчих для розслідування корупції в ПАРЄ.

Він також написав твіт на особистій сторінці про те, що "радий їх призначенню".

Нагадаємо, що саме на адресу Аграмунта лунають звинувачення щодо причетності до корупції в ПАРЄ (Детальніше про це – в статті Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси).

Один з учасників засідання Бюро ПАРЄ, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив в коментарі "Європейській правді", що в понеділок ввечері "Бюро  знову проголосувало за недовіру Аграмунту".

Ар’єв наголосив, що українська делегація буде наполягати на відставці президента асамблеї

"З боку української делегації не буде жодного толерування до спроб Аграмунта зробити вигляд що нічого не сталося і продовжувати намагатися очолювати заходи ПАРЄ. Довіри до нього немає. В п'ятницю в Парижі Регламентний комітет розглядатиме внесення змін до процедур ПАРЄ, які стосуються імпічмента і наслідків висловлення недовіри обраним посадовцям Асамблеї", - пояснив він.

Як відомо, скандал із вимогами про відставку президента ПАРЄ почався після його поїздки до Сирії у складі делегації російських парламентарів. Детальніше про це – в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:48
У МЗС пояснили, коли українцям можуть відмовити у в'їзді до ЄС
10:44
Данія оголосила амністію для власників нелегальної зброї
10:31
У Чехії почався суд щодо екстрадиції російського хакера до США
10:13
Російська мафія керує сотнями фірм з догляду за хворими в Німеччині
10:13
Партія Макрона виграє перший тур виборів до парламенту - опитування
09:55
В ЄС домовилися про встановлення безкоштовного Wi-Fi в громадських місцях
09:48
Аграмунт порушив домовленість про відставку з посади президента ПАРЄ
09:41
У МЗС Росії обіцяють жорстку відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови
09:34
Австралія призначила нового посла в Україні
09:18
відео
Теракт у центрі Багдада: 13 загиблих, понад 30 поранених
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель

"Часи, коли ЄС міг цілком покладатися на когось іншого, минули", - гучну заяву Меркель вже встигли назвати "ляпасом" на адресу офіційних Вашингтона й Лондона. Така реакція канцлера контрастує з її політичним стилем. Однак чи означає вона зміну курсу Німеччини?..

Віктор Савінок, для Європейської правди

Феномен Себастьяна Курца: чому Австрія зважилася на дострокові вибори

Минулорічні президентські вибори в Австрії виявилися одними з найдраматичніших в її історії. Країна зупинилася за півкроку від перемоги ультраправого кандидата, що було загрозою для всієї Європи. Чому ж тепер австрійські політики зважилися на дострокові парламентські вибори?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  