Аграмунт порушив домовленість про відставку з посади президента ПАРЄ

Вівторок, 30 травня 2017, 09:48

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Аграмунт був присутній на засіданні Бюро ПАРЄ, яке відбулося в Празі в понеділок ввечері, та пішов звідти, щойно було ухвалене рішення про призначення слідчих для розслідування корупції в ПАРЄ.

Він також написав твіт на особистій сторінці про те, що "радий їх призначенню".

Нагадаємо, що саме на адресу Аграмунта лунають звинувачення щодо причетності до корупції в ПАРЄ (Детальніше про це – в статті Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси).

Один з учасників засідання Бюро ПАРЄ, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив в коментарі "Європейській правді", що в понеділок ввечері "Бюро знову проголосувало за недовіру Аграмунту".

Ар’єв наголосив, що українська делегація буде наполягати на відставці президента асамблеї

"З боку української делегації не буде жодного толерування до спроб Аграмунта зробити вигляд що нічого не сталося і продовжувати намагатися очолювати заходи ПАРЄ. Довіри до нього немає. В п'ятницю в Парижі Регламентний комітет розглядатиме внесення змін до процедур ПАРЄ, які стосуються імпічмента і наслідків висловлення недовіри обраним посадовцям Асамблеї", - пояснив він.

Як відомо, скандал із вимогами про відставку президента ПАРЄ почався після його поїздки до Сирії у складі делегації російських парламентарів. Детальніше про це – в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки"