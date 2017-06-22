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Туск: роботу над Угодою про асоціацію буде завершено за кілька тижнів

Четвер, 22 червня 2017, 12:25
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Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що роботу над Угодою про асоціацію між ЄС та Україною буде завершено за кілька тижнів.

Про це Туск заявив у Брюсселі під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком. Зазначимо, що свою заяву Туск зробив українською мовою.

"За кілька тижнів ми завершимо роботу над Угодою про асоціацію. Це стане наступним кроком на шляху до безпечної та стабільної держави, а також зростаючої економіки.

Протягом цього процесу ви продемонстрували неабияке терпіння та послідовність. Я бажаю вам таке ж терпіння та послідовність у вашому бажанні захистити Україну від корупції та зловживань", - заявив Туск.

Окрім того, президент Європейської ради привітав Україну з отриманням безвізового режиму з ЄС.

"Ви нічого не отримали задарма, ви отримали те, на що заслужили. І саме тому так багато вас підтримують тут в Європі, хоча я знаю, що цього не завжди достатньо. Ви маєте право очікувати на більше, ви також маєте право пишатися собою", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу схвалить Угоду про асоціацію Україна-ЄС до 12 липня.

Нагадаємо, 15 червня Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

У Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

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