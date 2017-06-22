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Туск: работа над Соглашением об ассоциации будет завершена через несколько недель

Четверг, 22 июня 2017, 12:25
Версия для печати Комментарии

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что работа над Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной будет завершена через несколько недель.

Об этом Туск заявил в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Отметим, что свое заявление Туск сделал на украинском языке.

"Через несколько недель мы завершим работу над Соглашением об ассоциации. Это станет следующим шагом на пути к безопасному и стабильному государству, а также растущей экономике.

В течение этого процесса вы продемонстрировали незаурядное терпение и последовательность. Я желаю вам такого же терпения и последовательности в вашем желании защитить Украину от коррупции и злоупотреблений", - заявил Туск.

Кроме того, президент Европейского совета поздравил Украину с получением безвизового режима с ЕС.

"Вы ничего не получили даром, вы получили то, что заслужили. И именно поэтому так много вас поддерживают здесь, в Европе, хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Вы вправе ожидать большего, вы также имеете право гордиться собой" , - сказал он.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза одобрит Соглашение об ассоциации Украина-ЕС до 12 июля.

Напомним, 15 июня Нидерланды полностью завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и передали ратификационную грамоту в Брюссель.

В Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017.

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