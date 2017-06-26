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Аграмунт сховався не лише від журналістів, але й від однопартійців

Понеділок, 26 червня 2017, 13:14
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Президент ПАРЄ Педро Аграмунт уникає зустрічей, на яких йому могли б повідомити про недовіру, висловлену групою Європейської народної партії.

Про це повідомляють джерела "Європейської правди".

Як відомо, Аграмунт не з’явився на засідання власної політичної групи, за підсумками якого йому було висловлено недовіру.

Група доручила своєму лідеру Акселю Фішеру повідомити президентові про це рішення, однак він повернувся на засідання і розповів, що не знайшов президента ПАРЄ в його офісі. На відкриття сесії Аграмунт також не з’явився – сесію веде один з його заступників.

Джерела кажуть, що Фішер пообіцяв додзвонитися до президента телефоном. Відтоді минуло більше ніж півгодини, але наразі він не повідомляв однопартійцям, що зміг знайти президента.

Раніше повідомлялося, що група ЄНП в Парламентській асамблеї Ради Європи провела таємне голосування (за допомогою бюлетенів) про недовіру президенту ПАРЄ Педро Аграмунту, який був делегований на посаду від цієї групи.

Сам Аграмунт був відсутній на засіданні власної політичної групи. Як повідомляла "Європейська правда", перед тим він також уникнув спілкування з пресою.

Водночас раніше Педро Аграмунт повідомив, що не має наміру виконувати політичну домовленість і не буде йти у відставку. Ближчим часом має розпочатися сесійне засідання асамблеї.

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