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Аграмунт хоче знову порушити домовленості та не піти у відставку

Понеділок, 26 червня 2017, 10:24
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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт попередив колег у вузькому колі, що він не має наміру йти у відставку.

Цю інформацію підтвердили кілька джерел "Європейської правди" у Страсбурзі.

Таку заяву він зробив у неділю на зустрічі керівництва Європейської народної партії.

Таким чином, президент ПАРЄ порушив домовленість, досягнуту та офіційно проголошену на зустрічі керівних органів асамблеї в Празі 30 травня. Як повідомлялося, тоді Аграмунт пообіцяв подати заяву про відставку в разі висловлення на його адресу недовіри з боку групи Європейської народної партії.

Зустрічі групи ЄНП має відбутися в Страсбурзі в понеділок. Перед тим недовіру на адресу президента підтвердило бюро ПАРЄ.

Однак нині президент асамблеї заявив, що відкликає свою заяву і не йтиме у відставку. Своє рішення він аргументував тим, що асамблея також порушила домовленості, повторно проголосувавши за його недовіру на засіданні Бюро.

Наразі незрозуміло, як буде вирішений конфлікт; в даний час триває дискусія на засіданні Бюро.

"Європейська правда" в Страсбурзі слідкує за розвитком подій.

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