Аграмунт хоче знову порушити домовленості та не піти у відставку

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт попередив колег у вузькому колі, що він не має наміру йти у відставку.
Цю інформацію підтвердили кілька джерел "Європейської правди" у Страсбурзі.
Таку заяву він зробив у неділю на зустрічі керівництва Європейської народної партії.
Таким чином, президент ПАРЄ порушив домовленість, досягнуту та офіційно проголошену на зустрічі керівних органів асамблеї в Празі 30 травня. Як повідомлялося, тоді Аграмунт пообіцяв подати заяву про відставку в разі висловлення на його адресу недовіри з боку групи Європейської народної партії.
Зустрічі групи ЄНП має відбутися в Страсбурзі в понеділок. Перед тим недовіру на адресу президента підтвердило бюро ПАРЄ.
Однак нині президент асамблеї заявив, що відкликає свою заяву і не йтиме у відставку. Своє рішення він аргументував тим, що асамблея також порушила домовленості, повторно проголосувавши за його недовіру на засіданні Бюро.
Наразі незрозуміло, як буде вирішений конфлікт; в даний час триває дискусія на засіданні Бюро.
"Європейська правда" в Страсбурзі слідкує за розвитком подій.