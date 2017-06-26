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Європейська народна партія схвалила рішення про недовіру Аграмунту

Понеділок, 26 червня 2017, 12:29
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Група ЄНП в Парламентській асамблеї Ради Європи провела таємне голосування (за допомогою бюлетенів) про недовіру президенту ПАРЄ Педро Аграмунту, який був делегований на посаду від цієї групи.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Результати голосування оголосили на закритому засіданні ЄНП, на фрагменті якого була присутня ЄвроПравда.

Президент групи Аксель Фішер повідомив, що 38 депутатів підтримали висловлення недовіри президенту ПАРЄ, 26 депутатів висловилися проти, ще два бюлетені виявилися зіпсованими.

Сам Аграмунт був відсутній на засіданні власної політичної групи. Як повідомляла "Європейська правда", перед тим він також уникнув спілкування пресою.

Водночас раніше Педро Аграмунт повідомив, що не має наміру виконувати політичну домовленість і не буде йти у відставку. Ближчим часом має розпочатися сесійне засідання асамблеї.

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