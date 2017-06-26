Аграмунт взяв курс на розвал ПАРЄ - посол України при Раді Європи

Понеділок, 26 червня 2017, 11:49

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт поглиблює кризу в організації, щоб її розвалити.

Про це у Twitter написав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Аграмунт взяв курс на розвал ПАРЄ. Криза все глибше. Росія аплодує", - написав він.

Аграмунт взяв курс на розвал ПАРЄ. Криза все глибше. Росія аплодує. https://t.co/VyN2bSRZu0 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 26 червня 2017 р.

У понеділок стало відомо, що Аграмунт попередив колег у вузькому колі, що він не має наміру йти у відставку.

Таким чином, президент ПАРЄ порушив домовленість, досягнуту та офіційно проголошену на зустрічі керівних органів асамблеї в Празі 30 травня. Тоді Аграмунт пообіцяв подати заяву про відставку в разі висловлення на його адресу недовіри з боку групи Європейської народної партії.

У понеділок Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про розгляд змін до регламенту, що дозволять відправити у відставку президента асамблеї.

Як відомо, з весни ПАРЄ перебуває у кризовому стані. Депутати висловили недовіру Аграмунту через його співпрацю з РФ та поїздку до Сирії (детальніше в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки").

Водночас регламент не передбачає причини для відставки президента ПАРЄ проти його волі, доки він зберігає депутатські повноваження.