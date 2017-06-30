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В ПАРЄ офіційно ініціювали відставку Аграмунта із рекордною кількістю підписів

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:26
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Група депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи зареєструвала в секретаріаті асамблеї пропозицію про припинення повноважень президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" в Страсбурзі.

Автором пропозиції (депутатом, що поставила перший підпис) стала норвежка Інг’єрд Шоу.

Всього, по інформації ЄП, під документом поставили підпис понад 160 депутатів. Це – рекордна кількість, досі жоден документ ПАРЄ не реєструвався за такої кількості підписантів.

Правила асамблеї зобов’язують секретаріат опублікувати цей документ протягом 24 годин, після чого процедура відставки буде офіційно запущена.

Як відомо у відповідності до регламентних змін, ухвалених 27 червня, запроваджено можливість відправити президента у відставку через недовіру депутатів до нього. В разі завершення процедури асамблея позбавить Аграмунта всіх регалій та заборонить обіймати керівні посади довічно. Водночас, чинний президент може самостійно подати у відставку, уникаючи санкцій.

Голосування за даним проектом відбудеться 9 жовтня, до цього Аграмунт не має права очолювати зустрічі депутатів ПАРЄ.

Детальніше про ситуацію читайте в статті "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ"

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