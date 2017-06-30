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В ПАРЄ опублікували документ з пропозицією відставки Аграмунта

П'ятниця, 30 червня 2017, 16:59
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Секретаріат ПАРЄ опублікував документ з пропозицією про припинення повноважень президента ПАРЄ Педро Аграмунта, який підписали 158 депутатів.

Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

"Пропозиція про звільнення з посади голови Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунта щойно була представлена 158 членами Асамблеї, що належать до 5 політичних груп та 36 національних делегацій", - йдться у повідомленні.

Як відомо, група депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи зареєструвала в секретаріаті асамблеї пропозицію про припинення повноважень президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

"Ми, що нижче підписалися, вважаємо, що президент Парламентської Асамблеї більше не користується довірою Асамблеї на тій підставі, що його поведінка серйозно шкодить репутації Парламентської асамблеї та ганьбить її імідж", - йдеться у тексті пропозиції депутатів.

Автором пропозиції (депутатом, що поставила перший підпис) стала норвежка Інг’єрд Шоу. Всього, під документом поставили підпис 158 депутатів.

Як повідомляла раніше Європейська Правда, це – рекордна кількість, досі жоден документ ПАРЄ не реєструвався за такої кількості підписантів.

Зазначимо, що вирішальне голосування очікується 9 жовтня 2017 року.

Повідомляється, що добровільна відставка Аграмунта зі своєї посади припиняє дану процедуру.

"До остаточного рішення щодо даної пропозиції (про припинення повноважень - Ред.) президент перестає очолювати засідання Асамблеї", - йдеться в офіційному повідомленні.

Детальніше про ситуацію читайте в статті "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ"

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