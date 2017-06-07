12 людей загинули, 39 поранені в результаті двох терактів в Тегерані

Середа, 07 червня 2017, 14:01

В результаті двох терактів у парламенті Ірану в Тегерані та в мавзолеї Хомейні загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Mehr із посиланням на інформацію медиків.

За попередніми даними, двоє людей загинули під час нападу на мавзолей, решта – у будівлі парламенту. Також відомо, що близько 10 людей отримали поранення під час стрілялинини в мавзолеї.

Раніше стало відомо, що сили безпеки Ірану ліквідували чотирьох терористів, які скоїли напад на будівлю парламенту.

Нагадаємо, сьогодні вранці четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь біля входу в будівлю парламенту, після чого проникли у будівлю.

Згодом один із них підірвав себе. Наразі відомо про одного загиблого охоронця, ще вісім людей отримали поранення.

Другий напад стався у мавзолеї Хомейні на півдні Тегерану. Троє нападників вбили одну людину і поранили ще п’ятьох, після чого смертниця влаштувала вибух. Один із нападників покінчив життя самогубством, іншого вдалося затримати.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".