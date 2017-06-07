12 человек погибли, 39 ранены в результате двух терактов в Тегеране

Среда, 07 июня 2017, 14:01

В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на информацию медиков.

По предварительным данным, два человека погибли во время нападения на мавзолей, остальные - в здании парламента. Также известно, что около 10 человек получили ранения во время стрельбы в мавзолее.

Ранее стало известно, что силы безопасности Ирана ликвидировали четырех террористов, совершивших нападение на здание парламента.

Напомним, сегодня утром четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание.

Позже один из них подорвал себя. Известно об одном погибшем охраннике, еще восемь человек получили ранения.

Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другого удалось задержать.

Ответственность за теракты взяла на себе террористическая группировка "Исламское государство".