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Ердоган підписав закон про розміщення турецьких військових у Катарі

П'ятниця, 09 червня 2017, 10:07
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ратифікував закон для розширення військового співробітництва з Катаром, в тому числі угоду щодо розміщення там турецьких військ.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За даними видання, Ердоган наприкінці дня, 8 червня, ратифікував дві угоди щодо розгортання турецьких військ в Катарі та проведення там тренувань для жандармерії Катару.

Нагадаємо, 7 червня парламент Туреччини схвалив законопроект, що дозволяє розміщення додаткових турецьких військових на базі в Катарі.

Цей крок має на меті підтримати Катар, який зіткнувся з дипломатичною і торговою ізоляцією з боку низки держав.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить дипломатичні відносини з Катаром та виступає проти його ізоляції країнами Перської затоки.

Крім того, Катар веде переговори з Іраном та Туреччиною щодо поставки продуктів харчування та води.

Туреччина створила свою військову базу в Катарі в рамках угоди, підписаної в 2014 році. У 2016 році на базі перебували 150 військових. Скільки ще солдатів Туреччина має намір відправити в Катар поки невідомо.

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