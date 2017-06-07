Ердоган підтримав Катар у конфлікті з арабськими країнами

Середа, 07 червня 2017, 08:07

Туреччина продовжить дипломатичні відносини з Катаром та виступає проти його ізоляції країнами Перської затоки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

"Я хочу чітко сказати, що ми не схвалюємо санкцій щодо Катару", - сказав Ердоган.

"Ці події, які відбуваються в час, коли ми потребуємо солідарності й співробітництва більше, ніж будь-коли, не принесуть нічого хорошого для жодної країни в регіоні", - заявив він.

За даними агентства, Ердоган намагається зняти напругу між Катаром та країнами, які звинуватили його в підтримці тероризму.

За словами джерела в оточенні президента, Ердоган вже мав напередодні телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Індонезії Джоко Відодо, прем'єр-міністром Малайзії Наджибом Бін Тун Абдул Разаком, королем Бахрейну Хамадом бін Іса Аль-Халіфом, королем Йорданії Абдалла II та прем'єр-міністром Лівану Саадом Харірі.

У понеділок він також мав телефонні розмови з низкою лідерів інших арабських держав. За словами джерела, Ердоган заявив, що у разі необхідності Туреччина готова зробити все можливе для вирішення кризи.

Нагадаємо, вже дев'ять країн, серед яких Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Ємен, Мальдівська Республіка, Маврикій та Мавританія, розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Уряд Йорданії заявив, що знижує рівень свого дипломатичного представництва в Катарі.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп вважає своєю заслугою рішення країн Перської затоки розірвати дипломатичні зв’язки з Катаром.