Сеул попередив про нові можливі ракетні пуски КНДР

Понеділок, 04 вересня 2017, 10:06

Міністерство оборони Південної Кореї заявило про нові можливі запуски балістичних ракет КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Сеул не відкидає випробувань міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяном.

"Ми продовжуємо бачити ознаки можливих пусків балістичних ракет. Ми також прогнозуємо, що Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету", - заявив у понеділок представник міноборони Південної Кореї.

Міноборони країни закликало парламент дати відповіді на усі питання, пов’язані з останнім ядерним випробуванням КНДР.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея провела шосте, найпотужніше в своїй історії ядерне випробування. Згодом Пхеньян заявив про успішне випробування водневої бомби.

Дії КНДР викликали різку критику світової спільноти. У понеділок Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання. Євросоюз заявив про готовність посилити санкції проти Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з усіма, хто веде бізнес з КНДР.