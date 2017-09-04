Трамп погрожує припинити торгівлю з Китаєм через підтримку ними КНДР

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерам Північної Кореї – погроза, прямо спрямована передусім на Китай.
Про це Трамп написав традиційно у своєму Twitter.
"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення усієї торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю".
The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.
Однак погроза Трампа виглядає сумнівною, відзначає британське видання The Guardian. Найбільшим торговим партнером Північної Кореї сьогодні є Китай, звідки США у 2016 році імпортували товарів на суму 463 мільярди доларів.
"Скорочення торгівлі з Пекіном викличе протекціоністську спіраль, яка створить глобальну рецесію", - зауважує видання.
Разом з тим глава Мінфіну США вже готує новий пакет санкцій проти КНДР, який представить президенту Дональду Трампу. Обмеження повинні ще більше економічно ізолювати КНДР.
Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.
Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.
Згодом Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.