Трамп погрожує припинити торгівлю з Китаєм через підтримку ними КНДР

Понеділок, 04 вересня 2017, 08:09

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерам Північної Кореї – погроза, прямо спрямована передусім на Китай.

Про це Трамп написав традиційно у своєму Twitter.

"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення усієї торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Однак погроза Трампа виглядає сумнівною, відзначає британське видання The Guardian. Найбільшим торговим партнером Північної Кореї сьогодні є Китай, звідки США у 2016 році імпортували товарів на суму 463 мільярди доларів.

"Скорочення торгівлі з Пекіном викличе протекціоністську спіраль, яка створить глобальну рецесію", - зауважує видання.

Разом з тим глава Мінфіну США вже готує новий пакет санкцій проти КНДР, який представить президенту Дональду Трампу. Обмеження повинні ще більше економічно ізолювати КНДР.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Згодом Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.