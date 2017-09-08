Глава МЗС Франції: "ініціатива" Путіна про місію ООН потребує ґрунтовного вивчення

П'ятниця, 08 вересня 2017, 17:12

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що "ініціатива" президента Росії Володимира Путіна стосовно місії ООН на Донбасі потребує ґрунтовного вивчення.

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє УНІАН.

"Ми ознайомилися з великим інтересом з ініціативою РФ стосовно оонівського контингенту, забезпечення безпеки ОБСЄ, які там працюють. Ми зараз розглянемо цю ініціативу з великою увагою.

Подібні рішення потребують ґрунтовного вивчення з нашої сторони і з української сторони. Додаткових коментарів із цього приводу не буде", - сказав Ле Дріан, відповідаючи на запитання, чи повинні миротворці ООН перебувати на лінії розмежування або на всій території Донбасу, й чи можуть росіяни брати в ній участь.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

В МЗС України взяли до уваги заяву президента РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі та готові опрацьовувати це питання, проте наголосили, що не може бути й мови про присутність росіян на території України під виглядом миротворців.

В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.

У Держдепартаменті США також вважають, що миротворча місія ООН повинна бути розміщена на всій території конфлікту на Донбасі, а не тільки на лінії зіткнення.

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