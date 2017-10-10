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У Франції - загальнонаціональний страйк державних службовців

Вівторок, 10 жовтня 2017, 09:31
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У вівторок у Франції відбудеться загальнонаціональний страйк державних службовців, які виступають проти скорочень та цілої низки урядових заходів.

Про це повідомляє BFM-TV.

Вперше за 10 років до страйку закликали усі дев’ять профспілок державних службовців. Вони звернулися із закликом вийти на акції 5,4 мільйона державних службовців.

Близько 130 демонстрацій заплановані у 90 департаменах країни. 

Очікується, що страйк торкнеться не тільки роботи державних установ – лікарень, освітніх, поліцейських та судових установ, але й аеропортів. За підрахунком Генерального директорату цивільної авіації, страйк може призвести до скорочення авіарейсів на третину.

Страйкарі протестують проти скорочення посад та вимагатимуть індексацію посадових окладів.

Страйк має стати найбільшим випробуванням для президента Макрона, який анонсував заходи по оздоровленню французької економіки.

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