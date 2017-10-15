Знайти
АКТУАЛЬНО

Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли

Теракт у Сомалі: 189 загиблих, понад 200 поранених

Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі

Британські депутати хочуть заблокувати можливість Brexit без угоди з ЄС

В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

Всі сирійські бойовики ІДІЛ залишили Ракку – спостерігачі

Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном






Глава МВС Іспанії: Для Каталонії ще не пізно виправити ситуацію

Неділя, 15 жовтня 2017, 16:42
Версія для друку Коментарі

Міністр внутрішніх справ Іспанії закликав лідера Каталонії поважати іспанську Конституцію та відмовитися від наполягань щодо незалежності північно-східної автономії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що ще "не надто пізно, щоб виправити ситуацію", та закликав главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона "не захоплюватися радикальною меншиною, яка для нього є партнером в уряді та яка підштовхнула Каталонію до краю прірви".

Як відомо, іспанський уряд дав Пучдемону час до ранку понеділка пояснити, чи він насправді оголосив чи не оголосив незалежність.

Якщо він відповість ствердно, то Мадрид дає йому час до четверга, щоб відмовитися від своєї позиції, в іншому випадку автономія Каталонії може бути тимчасово зупинена.

Раніше повідомлялося, що лідер Каталонії Карлес Пучдемон опинився під тиском своїх ключових союзників, які вимагають проігнорувати вимоги Мадрида та проголосити повну незалежність регіону.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:10
Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли
17:39
Іран заперечує закриття кордону з Іракським Курдистаном
17:05
Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби
16:42
Глава МВС Іспанії: Для Каталонії ще не пізно виправити ситуацію
15:53
Фото
Теракт у Сомалі: 189 загиблих, понад 200 поранених
15:04
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
14:28
В Афганістані поліція підстрелила водія вантажівки, завантажену вибухівкою
14:00
Міністри освіти України та Польщі поговорять про український освітній закон
13:47
Іран закриває головний прикордонний перехід з Іракським Курдистаном
13:07
Фото
На узбережжі Кот-д'Івуару розбився літак, орендований військовими Франції: 4 загиблих
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства

Євросоюз відмовився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Замість цього ЄС... погодився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Ні, це не помилка і не шизофренія. Йдеться про дипломатію. І трошки – про лінгвістику...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  