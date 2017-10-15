Глава МВС Іспанії: Для Каталонії ще не пізно виправити ситуацію

Неділя, 15 жовтня 2017, 16:42

Міністр внутрішніх справ Іспанії закликав лідера Каталонії поважати іспанську Конституцію та відмовитися від наполягань щодо незалежності північно-східної автономії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що ще "не надто пізно, щоб виправити ситуацію", та закликав главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона "не захоплюватися радикальною меншиною, яка для нього є партнером в уряді та яка підштовхнула Каталонію до краю прірви".

Як відомо, іспанський уряд дав Пучдемону час до ранку понеділка пояснити, чи він насправді оголосив чи не оголосив незалежність.

Якщо він відповість ствердно, то Мадрид дає йому час до четверга, щоб відмовитися від своєї позиції, в іншому випадку автономія Каталонії може бути тимчасово зупинена.

Раніше повідомлялося, що лідер Каталонії Карлес Пучдемон опинився під тиском своїх ключових союзників, які вимагають проігнорувати вимоги Мадрида та проголосити повну незалежність регіону.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.