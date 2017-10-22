У Каталонії назвали дії Мадрида наступом на демократію, скликають парламент

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Мадрид хоче відсторонити уряд Каталонії і провести в автономії вибори






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Неділя, 22 жовтня 2017, 09:46
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Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав протиправним намір центрального уряду країни відсторонити регіональний уряд від влади.

Про це повідомляє El Mundo.

Пучдемон у суботу ввечері вернувся до каталонців, пообіцявши, що він не "відступить і захищатиме суверенітет каталонського парламенту від інтервенції, оголошеної Маріано Рахоєм".

"Громадянин обрали нас як своїх законних представників, і ми повинні це захистити", - додав він, звинувативши Мадрид в намірі "ліквідувати нашу автономію і демократію".

Пучдемон скликав на понеділок засідання парламенту Каталонії, який повинен обговорити ситуацію і підготувати відповідні кроки. В той же час, він не сказав, чи будуть на сесії розглядати питання проголошення незалежності.

Лідер Каталонії знову спробував привернути увагу міжнародної громадськості. "Якщо  основні європейські цінності знаходяться під загрозою в Каталонії, значить вони знаходяться під загрозою і в Європі", - сказав він.

Нагадаємо, уряд Іспанії вирішив відсторонити від влади главу каталонського уряду Карлеса Пучдемона та весь його кабінет. Крім того, Мадрид виступає за проведення позачергових виборів не пізніше ніж за півроку.

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