В Каталонии назвали действия Мадрида атакой на демократию, созывают парламент

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Воскресенье, 22 октября 2017, 09:46
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Лидер Каталонии Карлес Пучдемон назвал противоправными намерения центрального правительства страны отстранить региональное правительство от власти.

Об этом сообщает El Mundo.

Пучдемон в субботу вечером обратился к каталонцам, пообещав, что он не "отступит и будет защищать суверенитет каталонского парламента от интервенции, объявленной Мариано Рахоем".

"Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить", - добавил он, обвинив Мадрид в намерении "ликвидировать нашу автономию и демократию".

Пучдемон созвал на понедельник заседание парламента Каталонии, который должен обсудить ситуацию и подготовить соответствующие шаги. В то же время, он не сказал, будут лт на сессии рассматривать вопрос провозглашения независимости.

Лидер Каталонии вновь попытался привлечь внимание международной общественности. "Если основные европейские ценности находятся под угрозой в Каталонии, значит они находятся под угрозой и в Европе", - сказал он.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.

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