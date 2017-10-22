В Каталонии назвали действия Мадрида атакой на демократию, созывают парламент

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон назвал противоправными намерения центрального правительства страны отстранить региональное правительство от власти.
Об этом сообщает El Mundo.
Пучдемон в субботу вечером обратился к каталонцам, пообещав, что он не "отступит и будет защищать суверенитет каталонского парламента от интервенции, объявленной Мариано Рахоем".
"Граждане выбрали нас как своих законных представителей, и мы должны это защитить", - добавил он, обвинив Мадрид в намерении "ликвидировать нашу автономию и демократию".
Пучдемон созвал на понедельник заседание парламента Каталонии, который должен обсудить ситуацию и подготовить соответствующие шаги. В то же время, он не сказал, будут лт на сессии рассматривать вопрос провозглашения независимости.
Лидер Каталонии вновь попытался привлечь внимание международной общественности. "Если основные европейские ценности находятся под угрозой в Каталонии, значит они находятся под угрозой и в Европе", - сказал он.
Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.