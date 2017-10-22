Самые богатые регионы Италии голосуют на референдуме за расширение автономий

Воскресенье, 22 октября 2017, 11:44

Два самых богатых региона Италии - Ломбардия и Венето - в воскресенье проводят референдумы о расширении автономий.

Об этом сообщает ANSA.

Референдумы не имеют юридически обязывающей силы и они получили разрешение Конституционного суда, ведь любому региону Италии разрешено выносить подобные вопросы в соответствии с конституцией Италии.

В Ломбардии нет кворума, то есть референдум будет считаться состоявшимся, при любом количестве избирателей на участках. Референдум в Венето предусматривает кворум в 50% плюс один избиратель из тех, кто имеет право голоса.

Ни Ломбардия, ни Венето не обращаются к избирателям с просьбой рассмотреть вопрос независимости от остальной Италии.

Лидеры регионов хотят больше полномочий для местной власти в таких сферах, как безопасность, миграция, образование и окружающую среду.

Также в провинции Беллуно, в пределах Венето, пройдет микрореферендум, где жители будут решать, хотят большей независимости от самого региона.

Несмотря на то, что референдумы носят необязательный характер, обозреватели рассматривают их как серьезную угрозу для власти Рима. Правительство вряд ли сможет игнорировать волеизъявление двух регионов, которые дают 30% ВВП страны и где проживают почти четверть избирателей.

В этих регионах местную власть возглавляет антимигрантская и евроскептическая "Лига Севера". Также поддерживают референдумы партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и популистское движение "5 звезд".

Ожидается, что оба региона проголосуют за расширение автономий.

Напомним, 18 мая 2016 года региональный совет Венето поддержал резолюцию относительно признания Крыма частью РФ и выступил с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.

Аналогичную резолюцию 29 июня принял совет Лигурии, а в июле 2016 ее поддержал региональный совет Ломбардии.