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Майбутній канцлер Австрії сподівається сформувати уряд через 60 днів

Неділя, 22 жовтня 2017, 15:26
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Наступний канцлер Австрії Себастіан Курц розраховує провести коаліційні переговори і сформувати уряд протягом двох місяців.

Про це він сказав в інтерв’ю Kronen Zeitung.

"Звичайно, це залежить від прогресу переговорів. Швидко - добре, але якість ще важливіша. Моя мета – сформувати уряд до Різдва. Австрійці чекають міцного і стабільного уряду, який швидко розпочне роботу. Переговори мають завершитися менш ніж за 60 днів", - сказав Курц.

Для формування більшості у парламенті партії Курца необхідно обєднатися із соціал-демократами колишнього канцлера Крістіана Керна або з ультраправою Партією Свободи (FPO).

Курц зазначив, що з розумінням ставиться до вимоги FPO, які в якості умови про входження коаліції хочуть отримати посаду глави МВС.

"Я свідомо відкрив наш рух на цих виборах людям, які не є членами партії. Ось чому зараз ми маємо дуже гарне поєднання людей з політичним досвідом, але також багато людей, які приносять зовсім іншу перспективу. Безумовно, будуть суттєві зміни у федеральному уряді", - сказав він.

Згідно з остаточними результатами виборів, "Австрійська народна партія" на чолі з Себастіаном Курцом перемогла з 31,5% голосів виборців.

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