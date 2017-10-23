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Парламент Каталонії у четвер може проголосити незалежність від Іспанії

Понеділок, 23 жовтня 2017, 13:14
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У четвер, 26 жовтня, каталонський парламент проведе засідання, на якому глава уряду Карлес Пучдемон може проголосити незалежність регіону.

Про це повідомляє видання El Pais.

Проведення засідання, на якому парламентарі зреагують на нещодавнє рішення уряду в Мадриді усунути лідерів Каталонії, погодило Бюро каталонського парламенту у понеділок.

Луїс Коромінас, глава парламентської групи Junts pel Sí, що бореться за незалежність, повідомив, що засідання відбудеться, аби "відреагувати на агресію, пов’язану із застосуванням статті 155 Конституції", при цьому він уникнув заяв щодо можливого проголошення незалежності.

Пленарна сесія парламенту може бути продовжена до п’ятниці, відзначає видання.

На п’ятницю заплановане засідання Сенату Іспанії, який, як очікується, схвалить застосування статті 155 іспанської Конституції. Відповідно до цього рішення уряд Каталонії відсторонять та оголосять дострокові вибори у регіоні.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

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