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Іспанія закликала лідерів Каталонії підкоритися рішенню Мадрида

Неділя, 22 жовтня 2017, 14:36
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Іспанський уряд закликав каталонців прийняти безпосередній контроль з Мадрида та ігнорувати вказівки від керівництва регіону після того, як його відсторонять від влади.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс, повідомляє Reuters.

"Все, що уряд намагається зробити - це відновити правову систему, відновити конституцію, а також керувати каталонськими правилами і виходити з цього", - заявив Дастіс.

"Ми збираємося створити владу, яка буде керувати повсякденними справами Каталонії відповідно до каталонських законів і норм... Я сподіваюся, що кожен буде ігнорувати будь-які інструкції, які вони планують дати, бо вони не матимуть юридичне право робити цього", - додав він.

Спікер регіонального парламенту Карме Форкаделл заявила, що Каталонія не прийме рішення Мадриду і звинуватила прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя в організації "перевороту".

Керівники Каталонії стверджують, що вони не приймуть прямого управління Мадрида і кажуть, що вони та їхні прихильники намагатимуться протистояти іспанському уряду, коли настане час відсторонювати їх з посади.

Нагадаємо, уряд Іспанії вирішив відсторонити від влади главу каталонського уряду Карлеса Пучдемона та весь його кабінет. Крім того, Мадрид виступає за проведення позачергових виборів не пізніше ніж за півроку.

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