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Парламент Каталонии в четверг может провозгласить независимость от Испании

Понедельник, 23 октября 2017, 13:14
Версия для печати Комментарии

В четверг, 26 октября, каталонский парламент проведет заседание, на котором глава правительства Карлес Пучдемон может провозгласить независимость региона.

Об этом сообщает издание El Pais.

Проведение заседания, на котором парламентарии отреагируют на недавнее решение правительства в Мадриде устранить лидеров Каталонии, согласовало Бюро каталонского парламента в понедельник.

Луис Короминас, глава парламентской группы Junts pel Sí, борющейся за независимость, сообщил, что заседание состоится, чтобы "отреагировать на агрессию, связанную с применением статьи 155 Конституции", при этом он избежал заявлений относительно возможного провозглашения независимости.

Пленарная сессия парламента может быть продлена до пятницы, отмечает издание.

На пятницу запланировано заседание Сената Испании, который, как ожидается, одобрит применения статьи 155 испанской Конституции. Согласно этому решению правительство Каталонии отстранят и объявят досрочные выборы в регионе.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.

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