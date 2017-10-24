Мадрид пригрозив застосувати силу, якщо Каталонія чинитиме опір

Вівторок, 24 жовтня 2017, 09:51

Центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

У інтерв’ю виданню The Times речник іспанського уряду Іньїго Мендес де Віго, який водночас обіймає посаду міністра освіти, зазначив, що Мадрид буде використовувати каталонську поліцію для придушення протестів, які загрожують громадському порядку.

"Жоден уряд не прагне будь-яких актів насильства, але уряд повинен стежити за дотриманням закону, і якщо є люди з іншого боку, які не хочуть дотримуватися закону, то через Mossos d’Esquadra (каталонська поліція – Ред.) нам доведеться відновити закон", - заявив чиновник.

Каталонський парламент у четвер проведе засідання, на якому лідер Каталонії Карлес Пучдемон може проголосити незалежність регіону.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.