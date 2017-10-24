Знайти
АКТУАЛЬНО

Мадрид пригрозив застосувати силу, якщо Каталонія чинитиме опір

Європарламент хоче скоротити фінансову допомогу Туреччині на 80 млн євро

Євродепутатів звинувачують у сексуальних домаганнях: ЄП проведе дебати

"Тимчасовим президентом" Молдови замість Додона стане спікер парламенту

В Раді Європи не спекулюють про вихід РФ, в Москві - підтверджують можливість

Мей "благала про допомогу" щодо Brexit на обіді з Юнкером - ЗМІ

Угорський шантаж щодо закону про освіту веде в нікуди – посол України в ЄС






Мадрид пригрозив застосувати силу, якщо Каталонія чинитиме опір

Вівторок, 24 жовтня 2017, 09:51
Версія для друку Коментарі

Центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

У інтерв’ю виданню The Times речник іспанського уряду Іньїго Мендес де Віго, який водночас обіймає посаду міністра освіти, зазначив, що Мадрид буде використовувати каталонську поліцію для придушення протестів, які загрожують громадському порядку.

 "Жоден уряд не прагне будь-яких актів насильства, але уряд повинен стежити за дотриманням закону,  і якщо є люди з іншого боку, які не хочуть дотримуватися закону, то через Mossos d’Esquadra (каталонська поліція – Ред.) нам доведеться відновити закон", - заявив чиновник.

Каталонський парламент у четвер проведе засідання, на якому лідер Каталонії Карлес Пучдемон може проголосити незалежність регіону.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:07
Юнкер про Brexit: у тих, хто не хоче угоди - немає друзів в Єврокомісії
11:04
Прем’єр Польщі анонсувала перестановки в уряді
10:48
Туск пропонує скоротити кількість євродепутатів після Brexit
10:38
Генасамблея ООН відклала питання виведення військ РФ з Молдови – росЗМІ
10:36
Прем'єр Угорщини оголосив Центральну Європу "зоною без мігрантів"
10:03
Зал для преси у Європарламенті назвали на честь вбитої на Мальті журналістки
09:51
Мадрид пригрозив застосувати силу, якщо Каталонія чинитиме опір
09:44
фото
Напад з сокирою у Швейцарії: підліток з Латвії цікавився геноцидом та "Аль-Каїдою"
09:34
Європарламент хоче скоротити фінансову допомогу Туреччині на 80 млн євро
09:02
У Берліні збереться новий склад Бундестагу, вперше у парламенті ультраправі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Референдум без розлучення: що змінить рішення про автономію північних регіонів Італії

Результати голосування більше ніж переконливі. В Ломбардії понад 95% з тих, хто прийшли на дільниці, проголосували за збільшення автономії регіону, у Венето їх частка сягнула 98%. Перш за все, предметом суперечки між регіоном та центром є фінансове питання...

Надія Бурейко, Сергій Герасимчук, VoxUkraine, для Європейської правди

Румунський вимір мовної суперечки: чи є підстави для занепокоєння Бухареста

63,8% опитаних румунів північної частини Буковини відзначили, що держава їхнього проживання – Україна – допомагає чи швидше допомагає їм у вивченні рідної мови. 77,2% вважають, що в Україні поважають усі мови. Не погоджуються чи швидше не погоджуються із цим 13,6%.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  