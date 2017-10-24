Лідер Каталонії виступить у Сенаті Іспанії з позицією щодо незалежності

Вівторок, 24 жовтня 2017, 08:21

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон планує цього тижня виступити в Сенаті Іспанії, щоб пояснити свою позицію щодо можливого проголошення незалежності регіону.

Про це повідомляє El Mundo.

За даними видання, Пучдемон виступить у Сенаті в четвер або п’ятницю і його заява має стати офіційною відповіддю на погрози іспанського уряду.

Саме в п’ятницю у Сенаті мають розглянути прохання уряду про активацію статті 155 Конституції, яка передбачає втручання в управління Каталонією аж до призупинення автономії.

Раніше стало відомо, що каталонський парламент у четвер проведе засідання, на якому Пучдемон може проголосити незалежність регіону.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.