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У парламенті Каталонії пропонують почати процес проголошення республіки

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 12:44
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Групи партій каталонського парламенту Junts pel Sí і CUP, які виступають за незалежність представили проект резолюції, який передбачає проголошення республіки.

Про це повідомляє El Pais.

Проект резолюції пропонує розпочати конституційний процес, що "закінчиться розробкою і схваленням конституції республіки".

Пропозиція, яка була представлена у парламенті Каталонії у п’ятницю,  встановлює 15-денний строк для розробки конституції.

Водночас Партія соціалістів Каталонії представила свою пропозицію резолюції, яка закликає до регіональних виборів і переговорів між Каталонією і Мадридом з метою уникнути застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупинить самоврядування автономії.

Обговорення резолюції соціалістів розпочнеться опівдні за місцевим часом. Тоді ж очікується, що Junts pel Sí і CUP можуть підняти питання проголошення незалежності.

27 жовтня прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

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