Опрос: Менее 30% каталонцев поддерживают независимость от Испании

Воскресенье, 29 октября 2017, 11:42

Независимость Каталонии от Испании поддерживают только 29% респондентов, тогда как 46% каталонцев выступают за расширение полномочий автономии в составе Испании.

Об этом говорится в результатах опроса Metroscopia для El Pais, проведенного на прошлой неделе до голосования в парламенте Каталонии о независимости и активации 155 статьи Конституции Испании.

Отмечается, что 46% каталонцев выступают за сохранение автономии в составе Испании, однако с расширением полномочий правительства.

19% опрошенных предпочитают сохранить текущую ситуацию.

По данным издания, объявление выборов для нормализации ситуации в Каталонии было поддержано большинством каталонцев перед тем, как премьер Испании Мариано Рахой выбрал активацию статьи 155 Конституции страны, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.

Согласно данным, 52% каталонцев поддержали роспуск парламента для проведения выборов, по сравнению с 43%, которые выступили против этого.

Ранее сообщалось, что политические партии Каталонии, которые выступают за независимость автономии, не наберут абсолютного большинства на внеочередных парламентских выборах, которые назначены на 21 декабря.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.