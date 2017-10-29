У Барселоні проходить багатотисячна демонстрація на підтримку єдності Іспанії

Неділя, 29 жовтня 2017, 14:40

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У Барселоні, столиці Каталонії, проходить багатотисячна демонстрація на підтримку єдності Іспанії.

Про це повідомляє El Pais.

В неділю, 29 жовтня, на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч демонстрантів на захист єдності Іспанії та повернення до "інституційної нормальності".

За даними муніципальної поліції Guàrdia Urbana, на вулиці вийшло понад 300 000 осіб.

ÚLTIMA HORA | Más de un millón de personas participan en la manifestación de Barcelona, según los convocantes https://t.co/JCTCkqsKgO pic.twitter.com/oa0YHJzA90 — EL PAÍS (@el_pais) 29 жовтня 2017 р.

Однак за словами організаторів мітингу, до протестів приєдналися більше одного мільйона осіб.

Проспект Пассейч де Грассія заповнений демонстрантами з іспанськими та каталонськими прапорами (Фото AFP)

Фото El Pais

Фото El Pais

Повідомляється, що учасники демонстрації, які протестують проти односторонного проголошення незалежності урядом Каталонії, вигукють гасла: "Каталонія - це Іспанія", "Краще разом", "Ми всі Каталонія", "Пучдемона за грати" та інші.

Участь у демонстраціях взяли лідери Народної партії Каталонії, партії Громадяни та Соціалістичної партії Каталонії.

Лідерка партії Громадяни у Каталонському парламенті Інес Аррімадас Гарсія заявила на мітингу: "Сьогодні мовчазна більшість Каталонії повертається на вулиці".

Нагадаємо, напередодні тисячі людей зібралися на одній з площ Мадрида, щоб висловити свою підтримку єдності Іспанії.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.