Екс-міністрам Каталонії дали доступ до кабінетів, щоб забрати свої речі

Понеділок, 30 жовтня 2017, 08:34

Місцевій поліції Каталонії Mossos d'Esquadra наказали надати доступ до офісів звільненим міністрам уряду Каталонії, щоб ті могли забрати свої речі.

Про це повідомляє El Pais.

Окрім того, місцевій поліції Каталонії Mossos d'Esquadra наказали вилучити портрети колишніх членів уряду Карлеса Пучдемона у всіх поліцейських відділках та офіційних будівлях силовиків.

Відповідна інструкція надійшла 29 жовтня у дуже короткому повідомленні, в якому головний офіс інформує всіх "дотримуватися інструкцій" щодо вилучення фотографій.

Повідомляється, що раніше було відкликано служби ескорту для колишніх міністрів женералітату.

Однак Карлес Пучдемон все ще перебуває під захистом каталонської поліції, як і колишній глава уряду Артур Мас.

Нагадаємо, наказом МВС Іспанії з посади було усунуто голову каталонської поліції Mossos d'Esquadra Хосепа Луїса Траперо.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.

У Бельгії заявили про можливість надання політичного притулку лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону, який був відсторонений Мадридом.