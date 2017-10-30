Каталонія після виборів залишиться у складі Іспанії – глава МЗС

Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:11

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс вважає, що після проведення регіональних виборів у Каталонії регіон залишиться частиною Іспанії.

Про це він заявив у понеділок під час брифінгу у Києві, повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося за допомогою цих виборів відновити правове управління та верховенство закону в Каталонії", - зазначив глава іспанської дипломатії.

"Ми сподіваємося і віримо, що після цих виборів Каталонія знову стане тим же суспільством, яким вона була раніше: відкритою та інтегрованою", - додав він.

Парламент Каталонії у п’ятницю, 27 жовтня, проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в регіоні. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Згідно з опитуваннями, політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 грудня.