Знайти
АКТУАЛЬНО

Євродепутати вимагають від Кіпру розслідувати відмивання грошей Росією

Сім людей загинули в Європі під час урагану "Герварт"

В уряді Бельгії спалахнули суперечки після заяви про притулок для Пучдемона

Сепаратистські партії Каталонії обдумують можливість участі у виборах

Глава МЗС Іспанії: лідер Каталонії може приєднатися до виборів, якщо не буде у тюрмі

Вибори в Ісландії: у парламент проходить рекордна кількість партій

У Барселоні проходить багатотисячна демонстрація на підтримку єдності Іспанії






Каталонія після виборів залишиться у складі Іспанії – глава МЗС

Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:11
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс вважає, що після проведення регіональних виборів у Каталонії регіон залишиться частиною Іспанії.

Про це він заявив у понеділок під час брифінгу у Києві, повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося за допомогою цих виборів відновити правове управління та верховенство закону в Каталонії", - зазначив глава іспанської дипломатії.

"Ми сподіваємося і віримо, що після цих виборів Каталонія знову стане тим же суспільством, яким вона була раніше: відкритою та інтегрованою", - додав він.

Парламент Каталонії у п’ятницю, 27 жовтня, проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в регіоні. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Згідно з опитуваннями, політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 грудня.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:35
В Осло засудили 17-річного росіянина, який виготовив саморобну бомбу
13:18
Євродепутати вимагають від Кіпру розслідувати відмивання грошей Росією
13:11
Каталонія після виборів залишиться у складі Іспанії – глава МЗС
13:02
Вже 36 британських депутатів-консерваторів підозрюють у сексуальних домаганнях
12:54
Росія використовує події в Каталонії для послаблення Європи – Клімкін
12:42
У Німеччині поновлюються коаліційні переговори на тлі розбіжностей щодо клімату і міграції
12:39
Посол України спитає у заступниці генсека НАТО, що заблокувала Угорщина
12:21
Поліція Бельгії затримала 4 осіб у справі про напад у швидкісному потязі у Франції
12:15
фото
Через лісові пожежі в Італії евакуювали близько тисячі людей
11:58
У Французьких Альпах сталося 140 землетрусів протягом 40 днів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Невизнана Каталонія: чому Євросоюз не помічає нову державу

Офіційна Барселона апелюватиме до права націй на самовизначення, яке закріплене у статуті ООН. Але наскільки цей принцип можна застосувати до Каталонської автономії? Швидше за все, ЄС діятиме в рамках принципів, визначених 26 років тому при утворенні нових держав у Східній Європі.

Надія Коваль, для Європейської правди

Нова іспанська реальність: що робитиме Мадрид після проголошення незалежності Каталонії

Каталонський конфлікт досяг своєї кульмінації: місцевий парламент схвалив незалежність республіки. Цей крок не залишає шансів Мадриду – прем’єр-міністр Маріано Рахой вже пообіцяв "відновити законність" у Каталонії. У будь-якому разі, шансів на компроміс після 27 жовтня майже не залишилося.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  