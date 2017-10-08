Знайти
АКТУАЛЬНО

Вертоліт розбився в Латвії під час авторалі: 1 загиблий, 3 постраждалих

У Барселоні тисячі людей протестують проти незалежності Каталонії

Туреччина оголосила початок операції в сирійській провінції Ідліб

Поблизу Анталії перекинувся автобус з туристами: 3 загиблих, 10 травмованих

Вибори нового президента ПАРЄ відбудуться 9 жовтня

Наїзд авто на людей у Лондоні: 11 постраждалих, поліція виключила теракт

Легкова машина здійснила наїзд на юрбу у центрі Лондона






У Барселоні на мітинг за єдність Іспанії вийшли 350 тисяч осіб - поліція

Неділя, 08 жовтня 2017, 17:46
фото
Версія для друку Коментарі

У центрі Барселони на мітингу на підтримку єдності Іспанії зібралися близько 350 тисяч людей.

Такі дані оприлюднила муніципальна поліція міста, повідомляє El Mundo.

 Демонстрацію організувала група Societat Civil Catalana – провідне об’єднання проти незалежності в Каталонії. Організатори заявили, що на вулиці вийшли понад 900 тисяч людей.

"Єдність Іспанії не може бути проголосована або узгоджена - вона повинна бути захищена", - заявив один із організаторів.

 

Більшість демонстрантів прийшли на акцію з каталонськими та іспанськими прапорами. Вони висловлюються за єдність країни та закликають до діалогу владу Каталонії та уряд в Мадриді.

У понеділок має відбутися засідання каталонського парламенту, на якому мають розглянути результати референдуму, на якому, за даними влади автономії, близько 90% виборців проголосували за незалежність.

Конституційний суд Іспанії заборонив проведення сесії, однак депутати все одно мають наміри провести засідання.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Читайте також: "З референдумом на вихід: Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:46
фото
У Барселоні на мітинг за єдність Іспанії вийшли 350 тисяч осіб - поліція
17:31
Основні партії Італії узгодили виборчий закон, що ізолює популістів із "5 зірок"
16:47
фото
Вертоліт розбився в Латвії під час авторалі: 1 загиблий, 3 постраждалих
16:11
Консерватори відсторонили євродепутатів, які підтримали резолюцію щодо Brexit
15:27
Турецькі військові транспортні засоби увійшли на території Сирії - ЗМІ
14:36
фото, відео
У Барселоні тисячі людей протестують проти незалежності Каталонії
13:59
Іран застерігає США від введення нових санкцій
13:22
фото
Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив молодшу сестру на високу посаду в партії
12:48
Британія поставила Латвії 65 бронемашин
11:56
Шульц знову висуватиметься на посаду голови німецьких соціал-демократів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Антикорупційний суд та неординарні рішення: що доручила Україні Венеціанська комісія

Рішення "Венеціанки" не є юридично зобов’язуючими, але її висновки автоматично стають офіційною позицією ЄС. Саме тому цього тижня Порошенко радикально змінив риторику щодо антикорупційного суду – в АП з’ясували, що ВК підготувала рішення не на його користь.

Іванна Костіна, Європейська правда

Facebook покарають за ненависть: як Німеччина обмежує свободу слова у соцмережах

Чи працюватиме нова схема? Відповіді на це запитання немає. Але вже чути побоювання, що коментатори навчаться маскувати мову ненависті або ж перейдуть у соцмережі, які не надто переймаються німецькими законами. Наприклад, у російські...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  