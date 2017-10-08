У Барселоні на мітинг за єдність Іспанії вийшли 350 тисяч осіб - поліція

Неділя, 08 жовтня 2017, 17:46

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У центрі Барселони на мітингу на підтримку єдності Іспанії зібралися близько 350 тисяч людей.

Такі дані оприлюднила муніципальна поліція міста, повідомляє El Mundo.

Демонстрацію організувала група Societat Civil Catalana – провідне об’єднання проти незалежності в Каталонії. Організатори заявили, що на вулиці вийшли понад 900 тисяч людей.

"Єдність Іспанії не може бути проголосована або узгоджена - вона повинна бути захищена", - заявив один із організаторів.

Більшість демонстрантів прийшли на акцію з каталонськими та іспанськими прапорами. Вони висловлюються за єдність країни та закликають до діалогу владу Каталонії та уряд в Мадриді.

У понеділок має відбутися засідання каталонського парламенту, на якому мають розглянути результати референдуму, на якому, за даними влади автономії, близько 90% виборців проголосували за незалежність.

Конституційний суд Іспанії заборонив проведення сесії, однак депутати все одно мають наміри провести засідання.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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