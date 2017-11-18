Польща офіційно підтвердила початок дії "чорного списку" українців

Субота, 18 листопада 2017, 17:55

Польща офіційно підтвердила заборону на в’їзд до країни секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шеремету.

Інформацію підтвердив глава прес-служби польського МЗС Артур Ломпарт, повідомляє TVN 24.

За його словами, це рішення пов'язане із забороною на проведення пошуків та ексгумації польських жертв війни та конфліктів на території України.

"Пропаганда злочинних ідеологій, в тому числі нацизму, в Польщі заборонена", - заявив він.

Прес-секретар Бещадського відділення прикордонної служби Польщі Ельжбьета Пікор пояснила, що Шеремет не відповідав вимогам, які дозволяють в'їхати в країну.

"Його дані фігурували в базі осіб, небажаних на території нашої країни, тому його не пустили", - сказала вона.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі. Святославу Шереметі повідомили, що в'їзд у Польщу і Шенгенську зону йому заборонено на рік.

У зв’язку з цим МЗС України терміново викликало польського посла.

Нещодавно глава польського МЗС Вітольд Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Після цього польські ЗМІ повідомили про заборону в’їзду до країни голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу. У "чорному списку" українців польські ЗМІ також називали прізвище Шеремети. Однак до тепер офіційно не було відомо, кого з українців Польща вирішила оголосити персонами нон грата.