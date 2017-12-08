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МЗС України: Необхідно запобігти насильству в Єрусалимі попри рішення США

П'ятниця, 08 грудня 2017, 13:31
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Україна наголосила на необхідності виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та повного дотримання норм міжнародного права.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

В МЗС наголосили, що Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та за необхідність виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима.

"Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках РБ ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання", - йдеться у заяві.

Раніше Консульська служба МЗС України порадила українцям утриматися від відвідування багатолюдних місць Західного берега і Східного Єрусалима з огляду на ймовірне загострення безпекової ситуації.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Нещодавно лідер "Ісламського руху спротиву" (ХАМАС) Ісмаїл Ханія заявив, що рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю є "оголошенням війни проти палестинців" і закликав до нової "інтифади" (повстання).

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