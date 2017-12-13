В Австрії вперше в історії колишнього міністра судять за корупцію

Середа, 13 грудня 2017, 07:53

В столиці Австрії розпочався судовий процес у справі колишнього міністра фінансів Карла-Гайнца Грассера, якого звинувачують у корупції.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними прокуратури, Грассер, перебуваючи на посаді міністра, в 2004 році під час продажу 60 тисяч державних квартир дав приватному інвестору пораду щодо того, яку ціну слід пропонувати на торгах, щоб обійти іншого учасника тендера.

При цьому обвинувачений, за версією слідства, отримав за це "винагороду" - 9,6 мільйона євро, що становило один відсоток від загальної ціни угоди в 961 мільйон євро.

Грассер був міністром фінансів Австрії з 2000 по 2007 роки. Цей процес став першим в історії країни, в рамках якого міністр обвинувачується у корупції, а саму справу розслідували протягом останніх восьми років.

Свідками до суду викликані 165 осіб. Крім Грассера, у справі фігурують ще 14 підозрюваних, усі підсудні заперечують свою провину. Кожному з обвинувачених загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років.