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Чорногорську мову офіційно визнали і відокремили від сербської

Середа, 13 грудня 2017, 10:29
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Міжнародна організація зі стандартизації офіційно визнала чорногорську мову окремою мовою від сербської.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Органи влади в Чорногорії повідомили, що країна отримала міжнародний код ISO для чорногорської мови від Міжнародної організації зі стандартизації, яка є глобальним органом із встановлення стандартів.

Національна бібліотека Чорногорії, яка дев'ять років вела процес щодо визнання чорногорської мови, повідомила, що їй присвоїли новий код – CRN.

Назва мови англійською та французькою мовами пишеться однаково - Montenegrin, але має різну вимову.

У чорногорському алфавіті на дві літери більше, ніж у сербському

Чорногорська мова тепер офіційно відокремлена від сербської, яка використовується більшістю людей у країні.

Суперечка щодо статусу сербської мови в незалежній Чорногорії розпочалася з 2007 року, через рік після відділення країни від Сербії, коли вона прийняла нову конституцію, в якій офіційною мовою визнана чорногорська, що викликало обурення сербської громади.

Чорногорська мова була офіційною в освітній системі країни з 2011 року, хоча більшість людей використовують сербську мову.

За даними останнього перепису населення в 2011 році, 36% людей заявили, що говорять чорногорською мовою, і 44% громадян заявили, що говорять сербською.

Після декількох місяців патової ситуації чорногорський уряд та опозиційні лідери погодились у вересні 2011 року, що академічний предмет у системі освіти країни матиме назву "чорногорська - сербська, боснійська, хорватська мова та література", що розглядалося як компроміс на користь великої сербської громади в країні.

Навчальна програма для шкіл залишилася практично однаковою, з додаванням нового чорногорського алфавіту, що містить 32 літери, як латинкою, так і кирилицею, порівняно з сербським, який має 30 літер.

Проте сербські опозиційні партії, неурядові організації та науковці стверджують, що з 2011 року існує дискримінація сербської мови та кириличного письма.

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