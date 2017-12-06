На Мальті трьох осіб звинуватили у вбивстві журналістки

Середа, 06 грудня 2017, 09:15

Прокуратура Мальти висунула звинувачення трьом особам за підозрою у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє The Times of Malta.

За даними видання, трьох чоловіків, добре відомих у кримінальних колах, звинуватили у вбивстві блогерки.

Брати Альфред Діджіоргіо та Джордж Діджіоргіо, а також Вінс Мускат не визнають себе винними у вбивстві журналістки, яка загинула від вибуху автомобіля 16 жовтня.

Зазначається, що вони є серед 10 осіб, затриманих під час останньої спецоперації у різних населених пунктах у понеділок.

Як відомо, цього тижня поліція Мальти затримала 10 підозрюваних у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галісії.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.