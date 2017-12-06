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На Мальте трех человек обвинили в убийстве журналистки

Среда, 06 декабря 2017, 09:15
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Прокуратура Мальты выдвинула обвинения трем лицам по подозрению в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает The Times of Malta.

По данным издания, трех мужчин, хорошо известных в криминальных кругах, обвинили в убийстве блогера.

Братья Альфред Диджиоргио и Джордж Диджиоргио, а также Винс Мускат не признают себя виновными в убийстве журналистки, погибшей от взрыва автомобиля 16 октября.

Отмечается, что они есть среди 10 человек, задержанных во время последней спецоперации в разных населенных пунктах в понедельник.

Как известно, на этой неделе полиция Мальты задержала 10 подозреваемых в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

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