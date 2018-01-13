Земан лидирует на выборах президента Чехии

Суббота, 13 января 2018, 16:13

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Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов президента страны.

После подсчета более половины голосов избирателей Земан побеждает с результатом в 42%, информирует чешское издание Aktualne.

Его ближайший соперник бывший глава Академии наук Иржи Драгош получает 25%.

Остальные 7 кандидатов не набирают даже 10% голосов избирателей.

Это означает, что ни один из кандидатов не набирает более 50% и в Чехии через две недели состоится второй тур выборов.

Этот результат близок к тому, что прогнозировали социологи. Впрочем, по этим опросам Драгош может одержать победу во 2 туре. По прогнозу социологов, он должен преодолеть Земана с небольшим преимуществом - 48,5% против 44%.

73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

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