Земан лидирует на выборах президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов президента страны.
После подсчета более половины голосов избирателей Земан побеждает с результатом в 42%, информирует чешское издание Aktualne.
Его ближайший соперник бывший глава Академии наук Иржи Драгош получает 25%.
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Остальные 7 кандидатов не набирают даже 10% голосов избирателей.
Это означает, что ни один из кандидатов не набирает более 50% и в Чехии через две недели состоится второй тур выборов.
Этот результат близок к тому, что прогнозировали социологи. Впрочем, по этим опросам Драгош может одержать победу во 2 туре. По прогнозу социологов, он должен преодолеть Земана с небольшим преимуществом - 48,5% против 44%.
73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.
Бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.
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