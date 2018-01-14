Активістку Femen засудили в Чехії на три місяці умовно, депортують в Україну

Неділя, 14 січня 2018, 22:11

Представницю руху Femen Ангеліну Діаш, яка на кинулася на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці в Празі, в неділю визнали винною у кримінальному злочині.

Про це «Європейській правді» повідомили чеські журналісти, що слідкують за процесом.

За їх словами, громадянку України судили за звинуваченням у хуліганстві. Згідно з вироком, їй присудили 3 місяці ув’язнення з випробувальним терміном 1 рік. Також, за рішенням суду, вона має залишити країну.

Окрім умовного терміну, для активістки винесена заборона на в’їзд у Чехію (фактично – у Шенгенську зону) терміном на 1 рік.

Видання Aktualne не уточнює статтю кримінального кодексу, але підтверджує, що вирок у кримінальній справі винесений, та наводить слова адвоката про те, що активістка визнала вирок, бо хоче повернутися додому, але "вважає себе невинною".

У іншому повідомленні видання посилається на чеських коментаторів, які вважають, що вчинок дівчини допоміг Земану мобілізувати електорат. Наводяться також слова Ангеліни Діаш про те, що вона не згодна, але шкодує, якщо це сталося.

Нагадаємо, в п'ятницю напівоголена активістка Femen Ангеліна Діаш з криком "Земан – путінська шльондра!" накинулася на президента Чехії Мілоша Земана, коли той прибув на дільницю для голосування у Празі.

Детальніше про президентські вибори у Чехії читайте у статті "Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії".