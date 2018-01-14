Активистку Femen приговорили в Чехии к условному сроку, депортируют в Украину

Воскресенье, 14 января 2018, 22:11

Представительницу движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, в воскресенье признали виновной в уголовном преступлении.

Об этом "Европейской правде" сообщили чешские журналисты, следящие за процессом.

По их словам, гражданку Украины судили по обвинению в хулиганстве. Согласно приговору, ей присудили 3 месяца тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также, по решению суда, она должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

Издание Aktualne не уточняет статью уголовного кодекса, но подтверждает, что приговор по уголовному делу вынесен, и приводит слова адвоката о том, что активистка признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и "считает себя невиновным".

В другом сообщении издание ссылается на чешских комментаторов, которые считают, что поступок девушки помог Земану мобилизовать электорат. Приводятся также слова Ангелины Диаш о том, что она не согласна, но сожалеет, если это произошло.

Напомним, в пятницу полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш с криком "Земан – путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.

Подробнее о президентских выборах в Чехии читайте в статье "Крым, алкоголь и игра с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии".