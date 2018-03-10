Турецькі війська досягли околиць Афріна – спостерігачі

Субота, 10 березня 2018, 17:20

Збройні сили Туреччини досягли околиць міста Афрін на північному заході Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Турецькі військові та союзні сирійські повстанські групи, які вона підтримує, просуваються містом зі сходу на тлі інтенсивних бомбардувань.

У січні Туреччина розпочала на півночі Сирії наземну операцію "Оливкова гілка". Турецькі війська перетнули кордон Сирії та разом з бійцями союзної "Вільної сирійської армії" (FSA) вступили в бойові зіткнення із курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG).

Анкара називає YPG "терористами", вважаючи їх сирійським відгалуженням забороненої у Туреччині PKK.

Під час військової кампанії Туреччині вдалося отримати контроль над усіма районами регіону Афрін на кордоні з Туреччиною, включаючи кілька невеликих міст та велику кількість сіл.

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія незабаром потрапить до Афріна. Він також пообіцяв змести курдських бійців по всій довжині кордону.