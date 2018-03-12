Меркель чекає на прогрес у виконанні Мінська після виборів в РФ

Понеділок, 12 березня 2018, 15:01

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що президентські вибори в Росії цього місяця пропонують новий шанс досягнути прогресу у вирішенні конфлікту на Сході України.

Про це Меркель сказала у понеділок на прес-конференції в Берліні після підписання коаліційного договору, повідомляє Reuters.

Меркель відкинула можливість послаблення санкцій без досягнення відчутного прогресу в ситуації на Донбасі, відзначає агентство.

"Було б правильно зачекати, доки ми не побачимо якихось кроків, перш ніж обговорювати питання санкції.

Але ці кроки повинні бути якісними. Я переконана, що після виборів в Росії у нас буде новий початок, за допомогою якого ми зможемо здійснити справжню спробу і подивитися, чи зможемо ми досягти якісного прогресу у реалізації Мінської угоди", - сказала Меркель.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини до третьої річниці "Мінська-2" наголосили, що через три роки після підписання Мінських угод для досягнення миру на Донбасі зроблено занадто мало.