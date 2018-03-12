Знайти
АКТУАЛЬНО

У парламенті Британії знайшли підозрілий пакет, госпіталізували двох осіб

В ОБСЄ заявили, що ситуація на Закарпатті спокійна

Боротьба з фейками: у ЄС пропонують створити Кодекс принципів для соцмереж

Санкції ЄС проти РФ прив’язані до повної імплементації Мінських угод – Могеріні

Глава МВС Словаччини йде у відставку через справу про вбивство журналіста

ЄС продовжив санкції проти 150 чиновників і 38 компаній РФ на півроку

Отруєння Скрипаля: Британія готова офіційно звинуватити РФ та ввести санкції – ЗМІ






Меркель чекає на прогрес у виконанні Мінська після виборів в РФ

Понеділок, 12 березня 2018, 15:01
Версія для друку Коментарі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що президентські вибори в Росії цього місяця пропонують новий шанс досягнути прогресу у вирішенні конфлікту на Сході України.

Про це Меркель сказала у понеділок на прес-конференції в Берліні після підписання коаліційного договору, повідомляє Reuters.

Меркель відкинула можливість послаблення санкцій без досягнення відчутного прогресу в ситуації на Донбасі, відзначає агентство.

"Було б правильно зачекати, доки ми не побачимо якихось кроків, перш ніж обговорювати питання санкції.

Але ці кроки повинні бути якісними. Я переконана, що після виборів в Росії у нас буде новий початок, за допомогою якого ми зможемо здійснити справжню спробу і подивитися, чи зможемо ми досягти якісного прогресу у реалізації Мінської угоди", - сказала Меркель.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини до третьої річниці "Мінська-2" наголосили, що через три роки після підписання Мінських угод для досягнення миру на Донбасі зроблено занадто мало.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:30
Естонія приєдналася до ініціативи проти "Північного потоку-2"
17:19
У парламенті Британії знайшли підозрілий пакет, госпіталізували двох осіб
17:18
МЗС Естонії викликало посла Росії через порушення повітряного простору
16:50
У НАТО взяли до уваги лист Порошенка з проханням надати Україні ПДЧ
16:44
Лідери трьох німецьких партій підписали коаліційну угоду
16:33
В ОБСЄ заявили, що ситуація на Закарпатті спокійна
16:06
У польському уряді звільнили 17 віце-міністрів
15:54
У Лондоні підліток отримав 10,5 років тюрми за напади з кислотою
15:41
Пиво і копчена риба: Меркель розказала, як обмінювалася подарунками з Путіним
15:21
Афганські сили відбили район на заході країни, що був захоплений талібами
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Владислав Давидов, для Європейської правди

Шлях на Захід: чому українських працівників бояться та чекають у Польщі

Приїжджаючи до Польщі, українці змушують поляків їхати на заробітки. Та все ж саме українських мігрантів називають «рятівниками». Втім, для збереження нинішніх темпів економічного зростання Польща потребуватиме додатково 5 мільйонів працівників.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Міністр наїздів та неправди: МЗС Угорщини запускає фейк про місію ОБСЄ на Закарпатті

Заява міністра – сенсаційна, але має одну ваду: вона є неправдивою від початку до кінця... Це – не перша неправда від МЗС Угорщини щодо України. Можна навіть говорити, що викривлення є головною стратегією Будапешта на українському напрямку...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  