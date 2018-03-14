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Прем’єр Словаччини готовий піти у відставку через вбивство журналіста

Середа, 14 березня 2018, 20:13
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий піти у відставку через політичну кризу, яка виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Про це Фіцо оголосив на прес-конференції у Братиславі, повідомляє Aktuality.

"Сьогодні я відвідав президента Андрію Кіску і повідомив йому, що я готовий піти у відставку", - сказав Фіцо.

Однак він поставив три умови своєї відставки: посада прем'єр-міністра повинна залишитися за партією Smer, яку очолює Фіцо, президент обіцяє поважати коаліційну угоду та поважати результати виборів 2016 року.

На пресс-конференції також були присутні лідери ще двох коаліційних партій – Андрій Данко із Словацької національної партії (SNS) та Бела Бугар з партії Most-Hid. Вони підтримали заяву Фіцо.

Питання відставки глави уряду Словаччини остаточно має вирішится у четвер, 15 березня.

Раніше повідомлялося, що парламент Словаччини 19 березня проведе голосування про вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Рішення про голосування щодо вотуму недовіри Фіцо було ухвалене попри відставку 12 березня на тлі багатотисячних протестів міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка.

Фіцо очолив коаліційний уряд після виборів у 2016 році.

Нагадаємо, на вихідних десятки тисяч словаків вийшли на вулиці міст країни і за кордоном через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Протестувальники прийшли також під будівлі парламенту і уряду і вимагали відставки прем’єра Роберта Фіцо.

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

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