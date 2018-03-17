Висилка британських дипломатів не змінює позиції Лондона у справі Скрипаля - МЗС

Субота, 17 березня 2018, 14:13

В МЗС Британії заявили, що рішення Росії вислати британських дипломатів не змінює позиції Лондона у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Відповідна заява опублікована на сайті британського МЗС.

"Наш посол у Москві був тільки що поінформований урядом РФ про висилку 23 дипломатів, закриття генерального консульства Великої Британії в Санкт-Петербурзі та закриття Британської Ради в Москві. Це стало наслідком заходів, прийнятих нами, зокрема, ліквідувати російську шпигунську мережу, яка діє у Великій Британії, у зв'язку з замахом на вбивство двох людей тут, у Британії, з використанням нервово-паралітичної речовини", - йдеться у заяві.

В Британії заявили, що чекали такого кроку від Росії, та повідомили, що на початку наступного тижня збереться Національна Рада з питань безпеки, щоб розглянути наступні кроки.

"Реакція Росії не змінює суті справи - про те, що немає альтернативного висновку, окрім того, що російська держава причетна до замаху на вбивство двох осіб на британській землі. Саме Росія кричуще порушує міжнародне право та конвенцію із заборони хімічної зброї", - наголосили в МЗС Британії.

Нагадаємо, 17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Як відомо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".