Удалось ли Порошенко не стать "разменной фигурой" в противостоянии Трампа с Конгрессом

Николай Мурский, VoxUkraine, для Европейской правды _ Понедельник, 26 июня 2017, 15:18

Визит Петра Порошенко в Вашингтон был в целом позитивным для Украины. Президент и украинская делегация укрепили отношения с руководством США и заложили основы для содержательного сотрудничества.

Но визит мог бы быть лучше.

В целом поездка показала, что администрация Трампа отдает предпочтение Украине, но

сложно отделаться от впечатления, что Порошенко был вторичным персонажем большой драмы.

Поэтому вопрос к Киеву – будет ли он пешкой в ​​геополитических шахматах или станет игроком, который достигнет реальных результатов и реального прогресса.





Порошенко в Белом доме

Неопределенность вокруг встречи Трампа и Порошенко возникла еще 14 июня, когда "Европейская правда" сообщила, что президенты встретятся в Вашингтоне.

На следующий день министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил встречу, однако Белый дом объявил только, что Порошенко встречается с вице-президентом Майклом Пенсом. Во время брифинга 19 июня, то есть накануне встречи, пресс-секретарь Шон Спайсер заявил: "Если я узнаю о каких-либо изменениях в графике президента, то я дам знать позже".

Белый дом не делал объявления о том, что Порошенко и Трамп встретятся, до 22:00.

Тарас Березовец пишет, что встреча не была объявлена ​​до последней минуты, ведь администрация Трампа "посвящает мало времени дипломатическому этикету". Но на Западе есть другое мнение: The Guardian сообщила, что Трамп не хотел встречаться и пришлось его убеждать.

Если это так, то это означает, что Порошенко вылетел в США еще до того, как встреча была подтверждена. Рискованное решение. Возможно, Порошенко надеялся, что советники Трампа подтолкнут его согласиться на встречу и не рисковать шатким миром с Конгрессом, где украинские интересы уже давно имеют двухпартийную поддержку.

Во вторник, 20 июня, в 10:30 утра президент Порошенко встретился с вице-президентом Майклом Пенсом. Обе стороны согласились с необходимостью мирного урегулирования конфликта на Донбассе и проведения ключевых реформ в Украине.

Во время встречи, которая, по выражению Foreign Policy, проходила "на удивительно низком уровне (a remarkably low-key meeting)", Порошенко и Пенс перешли в Овальный кабинет, чтобы "заглянуть" (drop-in) к президенту Трампу и его советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру. В 11:09 утра Трамп и Порошенко появились перед камерами вместе и выступали до 11:11.

Первым слово взял президент Трамп, сказав, что это "большая честь" быть с Порошенко и Украина – это "место, в котором мы все очень заинтересованы". Порошенко в свою очередь заявил, что Дональд Трамп был "одним из самых надежных сторонников и стратегических партнеров Украины". Он добавил, что Украина – "это история успеха", и он гордится тем, что президент Трамп и США являются "ее соавторами".

Примечательно, что ни Трамп, ни Порошенко во время совместного выступления не упомянули о российской агрессии.

Как утверждает Ирина Геращенко, президенты также не обсуждали никаких планов или идей по торговле с Крымом или Донбассом (подробнее – в публикации "Детали визита Порошенко в США, не попавшие в СМИ").

Она пишет, что разговор Трампа с Порошенко длился 30 минут (возможно, речь идет о частной встреча после совместного выступления). В то же время ТСН сообщила, что беседы тет-а-тет между главами государств не было.

В заявлении Банковой при этом указано, что во время диалога Порошенко с Трампом последний выразил "поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины... и (поддержку) Украины в вопросе противодействия российской агрессии".

Так что нынешняя встреча Порошенко в Белом доме прошла без фанфар и существенно отличалась от предыдущей, когда его официально приветствовали тогдашний президент Обама и вице-президент Байден. Первая совместная пресс-конференция Порошенко и Обамы длилась 12 минут.

Даже президенты Румынии и Панамы, которые посетили Белый дом в начале этого месяца, стояли рядом с президентом Трампом на совместных пресс-конференциях, хотя общая численность населения Румынии и Панамы – меньше половины населения Украины.

Сейчас же Порошенко провел что-то вроде импровизированной пресс-конференции на улице перед Белым домом.

Фото Ирины Геращенко

Дальнейшие встречи в Вашингтоне

Помимо встреч в Белом доме, украинская делегация провела переговоры с министром обороны Джеймсом Мэттисом и его старшими советниками. В ходе совместного с Мэттисом брифинга для СМИ Порошенко поблагодарил Пентагон за поддержку украинских военных и отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

Фото Святослава Цеголко

Он также подчеркнул, что Украина тратит 6% своего ВВП на оборону, тогда как США пытаются привлечь своих союзников по НАТО поднять расходы до 2%.

Мэттис, весьма уважаемый в США, сказал, что Украина и США разделяют "обязательства относительно принципов, положенных в основу международного порядка". Он сделал упор на таких словах, как "суверенитет, территориальная целостность и свобода от принуждения". Министр обороны США также высоко оценил способность Украины защищать себя "вопреки всему" и "в условиях опасности от агрессии, кибератак и соседства без доверия" и подарил Порошенко фотографию, на которой они стоят вдвоем, с подписью: "От одного патриота другому – с уважением".

Позже на вопрос о том, предоставят Соединенные Штаты Украина летальное оборонительное вооружение, представитель Пентагона ответил: "Мы не исключаем возможности сделать это в будущем".

А по поводу санкций отметил, что они "будут сохраняться, пока Москва не отменит действия, которые (их) вызвали".

Совместное появление Порошенко и Тиллерсона перед журналистами было чрезвычайно коротким.

Каждый поблагодарил другого за встречу, был задан один вопрос, на который Тиллерсон ответил: "Мы обсуждаем". Конечно, это не значит, что Госдепартаменту безразличны проблемы Украины, однако в прошлом в своих заявлениях госсекретарь был более многословным.

Впоследствии Банковая заявила, что во время встречи были "скоординированы позиции по прекращению российской агрессии на Донбассе и возвращению Крыма" и что "госсекретарь также подтвердил сохранение санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Это соответствует заявлениям, которые звучали от официальных лиц Госдепа ранее.

Украинская делегация также встретилась с министром торговли США и министром энергетики, с которым Порошенко обсудил сотрудничество по вопросам ядерной энергии, углеводородов, возобновляемых источников энергии и – очень разумно – экспорта угля в Украину.

Экспорт угля может быть обоюдно выгодным решение для обеих администраций. Для Порошенко это – альтернативный источник топлива, уменьшающий зависимость от РФ и ОРДЛО, а для Трампа вопрос восстановления добычи угля был важной темой предвыборной кампании.

Еще одна встреча Порошенко – с Кристин Лагард, директором-распорядителем МВФ, – натолкнула известного финансового аналитика Тимоти Эша на мысль, что МВФ может смягчить свою позицию по пенсионной и земельной реформам и другим структурным изменениям.

Однако одной из важнейших была встреча Порошенко с Полом Райаном, спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США).

Порошенко и его делегация встречаются с Патриком Макхенри, спикером Полом Райаном и лидером-демократом Нэнси Пелоси,

пресс-служба президента

После встречи Райан распространил письменное заявление о том, что поддержка Украины в Конгрессе стоит над партийными разногласиями, поскольку американо-украинские отношения "имеют решающее значение для нашей национальной безопасности и общих ценностей". Райан утверждает, что они с Порошенко "обсудили пути развития этого партнерства и борьбы с угрозой, которую представляет для обоих народов Россия". Он также заявил, что поддерживает "дополнительные санкции".





Политический контекст в Вашингтоне

Встреча Порошенко с руководством Палаты представителей была особенно значимой, ведь Конгресс сейчас рассматривает важный законопроект о санкциях против Кремля, который уже принят Сенатом (97 голосов против 2).

Законопроект предусматривает, что администрация президента не будет иметь права отменять санкции против российских субъектов, если Конгресс откажется их отменять (подробнее об этом законопроекте – в статье "Сенат обезопасил санкции от Трампа: что изменят новые санкционные правила США").

Именно поэтому есть мнение, что визит Порошенко играл второстепенную роль в политической борьбе внутри США.

Обычно президенты США выступают против того, чтобы их руки были связаны законодательством, кодифицирующим санкции, и Трамп – не исключение. Поэтому согласие на встречу с президентом Украины могло быть ответом Трампа, который пытается снять давление со стороны Конгресса в отношении России. Именно поэтому могла состояться встреча с Порошенко и внедрение дальнейших ограничений против РФ, объявленных за несколько часов до встречи.

Эти санкции не слишком существенные, но они являются частью серии шагов, призванных показать Конгрессу, что Трамп и без того занимает жесткую позицию в отношении России и не нужно переводить российские санкции на уровень закона.

Россия остается токсичной темой для администрации Трампа.

Его предвыборная кампания расследуется с точки зрения возможных сговоров с Россией. В администрации Трампа заявили, что хотя они и стремятся к улучшению отношений с Россией, прогрессу в этом направлении мешают действия Кремля в Украине. Поэтому Украина дает Трампу полезную возможность продемонстрировать жесткость своей позиции в отношении России, то есть в важном для внутренней политики вопросе.

Тиллерсон тем временем прилагает все усилия, чтобы Соединенные Штаты более активно участвовали в переговорах относительно войны в Донбассе. Ожидается, что он назначит специального посланника для прямой связи с Владиславом Сурковым, советником президента Путина. Канцлер Германии Ангела Меркель в марте заявила журналистам, что поддерживает открытие такого канала связи. Buzzfeed цитирует по этому поводу одного из западных дипломатов: "Если ты хочешь давить на русских, тебе нужны американцы на твоей стороне".

Некоторые даже считают что, встретившись с Порошенко, немного расширив санкции и рассматривая возможность увеличить роль в переговорах по Донбассу, администрация Трампа пытается открыть двери для сотрудничества с Россией.

Например, если Трамп захочет успокоить своих критиков, он предоставит Украине летальное оружие, потребность в котором отмечают представители украинской диаспоры. Но избавившись от давления с их стороны, Трамп сможет двигаться в направлении, противоположном интересам Украины. И неизвестно, учитывают ли эту возможность украинские чиновники.





Что в итоге?

В конце концов, поездка Порошенко в Вашингтон была успешной, потому что он смог успокоить и себя, и свою страну наличием американской поддержки. Украина и Соединенные Штаты, вероятно, номинально расширят сотрудничество в сфере экономики и оборонного сектора, и некоторые министры кабинета США, наверное, посетят Украину в ближайшие месяцы. Более того, администрация Трампа неоднократно заверяла Украину и Конгресс, что она не заинтересована в отмене антироссийских санкций, пока Кремль не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям.

Как написала впоследствии народный депутат Светлана Залищук, "очень надеюсь, что сегодняшний гибридный визит смог приблизить завершение гибридной войны".

Автор: Николай Мурский,

научный сотрудник Белферского центра науки и международных отношений

VoxUkraine, для "Европейской правды"