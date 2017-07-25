Польский раскол: что изменит для Варшавы и Киева конфликт между президентом и партией власти

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 25 июля 2017, 16:22

Правящая партия "Право и Справедливость" (ПиС), получившая почти абсолютную власть в Польше в 2015 году, впервые оказалась перед угрозой раскола.

Причиной для этого стало решение президента Анджея Дуды ветировать два из трех скандальных законопроектов, подчиняющих парламентскому большинству также судебную ветвь власти – единственную, которую ПиС до сих пор не контролировал. Это решение вызвало возмущение как в Евросоюзе (с перспективой введения санкций против Польши), так и в обществе – уже вторую неделю в польских городах проходят многотысячные протесты.

Хотя судебная власть имеет самый низкий рейтинг поддержки в польском обществе, атака на ее независимость была воспринята как покушение на конституционные права граждан. Несмотря на неблагоприятное для протестов время, митинги в защиту Конституции охватили всю страну, а в крупнейших польских городах протестуют тысячи человек. Против правительственных планов выступили как оппозиционные правоцентристские и либеральные партии, так и внепарламентские силы. Особенностью этих протестов стало большое количество молодежи.

Масштабные протесты – не редкость в нынешней Польше. Однако до сих пор они были эффективными лишь один раз – в прошлом году в результате митингов в коалиции отказались от планов ужесточения законодательства об абортах.

Однако такой масштабной победы польская оппозиция еще не знала.

До сих пор польский президент был абсолютно лоялен партии "Право и Справедливость", от которой шел на президентские выборы, и ее главе Ярославу Качиньскому. Именно поэтому сначала возникли подозрения, что решение о вето было результатом тактического изменения политики ПиС.

Впрочем, этой версии противоречил тот факт, что судебная реформа – инициатива президента и идеолога ПиС Ярослава Качиньского. А соответственно – партия не должна бы так просто отказаться от реформы.

События вечера 24 июля подтвердили: в правящей партии Польши произошел раскол.

Почти одновременно с обращениями к стране выступили Анджей Дуда и премьер Беата Шидло. Причем телеобращению премьера предшествовало срочное собрание руководства ПиС.

Речи двух первых лиц страны транслировались одновременно, причем частные телеканалы отдали предпочтение президенту, а государственные – премьер-министру. Президент и премьер в этих обращениях говорили не как соратники, а как противники.

Анджей Дуда пообещал "в ближайшее время" внести новые версии законопроектов о реформировании судебной власти, выразив уверенность, что они будут утверждены парламентом "в ближайшем будущем".

"Пакет законопроектов о реформировании системы правосудия, подготовленный парламентом, в значительной мере соответствовал социальным ожиданиям. Тем не менее, как президент, я не мог их принять, применив право вето, поскольку это требует доработки Конституции с целью сохранения независимости судебной власти", – заявил президент.

"В конце концов, наша общая мечта – жить в свободной, демократической, безопасной и процветающей стране", – резюмирует Дуда.

В свою очередь речь премьер-министра была посвящена необходимости завершения судебной реформы в редакции, за которую голосовали Сенат и Сейм. По мнению Шидло, президентское вето лишь "затормозило работу по реформированию" и "ввело в заблуждение" граждан.

Премьер-министр отметила, что ее предвыборные поездки показали, как много поляков пострадали от существующей системы правосудия. "Поляки просят меня вмешаться, потому что они беспомощны и не могут бросить вызов корпорации судей", – добавляет Шидло.

В конце концов, глава правительства обещает довести реформу до конца, не поддавшись "давлению улицы и зарубежья".

"У нас есть стабильное большинство. Мы не поддадимся давлению. Мы будем реализовывать нашу программу", – добавила Шидло.

Итак, противостояние в руководстве государства со вчерашнего дня признано официально. Но какую стратегию выберет ПиС? Попытается ли руководство партии "наказать" президента, который пошел вопреки партийной линии в столь принципиальном вопросе? И главное – на чьей стороне будут избиратели и партийцы? Ведь очевидно, что Дуда не является воином-одиночкой, у него есть сторонники в правящей фракции в парламенте.

Ссылаясь на свои источники, RMF FM сообщает о результатах консультаций руководства ПиС вечером 24 июля.

По данным журналистов, в партии рассматривали три сценария, наиболее радикальным из которых может быть объявление досрочных парламентских выборов. Этот вариант должен мобилизовать сторонников ПиС, однако у него немало рисков. В частности, до сих пор неизвестно, какая часть партийцев поддерживает позицию Дуды. По этому поводу журналисты цитируют президента партии Ярослава Качиньского, начавшего встречу словами, что в партии никого не собираются держать силой и партийные двери на выход открыты для всех желающих.

Президент ПиС Ярослав Качиньский и премьер Беата Шидло

Альтернативный вариант – дать старт обновлению правительства, что должно отвлечь внимание общества от президентского вето.

Третий вариант – выждать какое-то время.

Пока в правящей партии не определились со своими действиями, то есть – по умолчанию выбрали третий сценарий. При этом журналисты цитируют источник в штабе ПиС, по словам которого,

президентское вето привело к "большому внутреннему кризису" в партии, а отношения Ярослава Качиньского и Анджея Дуды "уже никогда не будут такими, как прежде".

Хотя, конечно, официально в ПиС не признают никакого раскола. "Войны в верхах нет, президент имеет конституционное право сделать то, что он сделал, и теперь мы ждем президентского проекта (законодательных изменений)", – заявляет вице-спикер Сейма и руководитель клуба ПиС Рышард Терлецкий. Он лишь сожалеет, что президент "оказался беззащитным перед давлением улицы". А главное – вице-спикер полностью отвергает любую возможность досрочных выборов.

У польских властей есть более полутора месяцев, чтобы определиться со своими действиями. С этой недели законодательный орган ушел на каникулы и вернется к работе аж 13 сентября. По словам маршалка Сейма, внеочередную сессию он объявлять не будет.

Итак, к началу осени ПиС и оппозиция должны окончательно определиться со своими действиями. В частности, партия может попытаться преодолеть президентское вето, задействовав голоса праворадикальной партии Kukiz'15. Однако для этого надо обеспечить поддержку собственных депутатов и мобилизовать сторонников.

Первый шаг к этому – анонсированный на 26 июля проправительственный Марш независимости. Сторонники ПиС планируют пикетировать варшавский офис Еврокомиссии под лозунгом "Туск, Тиммерманс, Сорос – руки прочь от Польши". Врагами Польши были объявлены бывший польский премьер, а сейчас – председатель Совета ЕС Дональд Туск, вице-президент Европейской комиссии, первым объявивший о возможности введения санкций против Польши, Франс Тиммерманс, а также филантроп Джордж Сорос.

Между тем изменения в Польше способны повлиять и на Украину. Конфликт во власти может привести к радикализации противостояния как внутри Польши, так и в ее отношениях с соседями, а украинско-польские отношения и без того переживают сложные времена. Тем более, что проправительственные медиа называют украинцев одними из "виновников" нынешних протестов в стране.

А значит, украинскому МИДу уже сейчас надо готовиться к сценарию существенного ухудшения отношения к украинцам. Особенно если ПиС пойдет на союз с Kukiz'15.

Предохранить от такого сценария может жесткая позиция ЕС и США, которые однозначно выступили против планов ПиС отменить независимость судебной власти. В Брюсселе даже предполагали возможность введения санкций против Польши в случае принятия этих законов – от лишения права голоса в евроинститутах до замораживания финансовых программ ЕС.

И если к критике из Брюсселя в ПиС были готовы, то аналогичная жесткая критика от США оказалась для них "холодным душем". "Польское правительство продолжает внедрять законодательство, которое может подорвать независимость судов и ослабить верховенство права в Польше", – говорится в недавнем заявлении Госдепа.

Неслучайно проправительственная газета Rzeczpospolita в одном из авторских материалов даже пишет о "предательстве Трампа". Мол, поддерживая союзников вроде Саудовской Аравии, которых сложно назвать демократичными, американский президент внезапно отказал в поддержке своему преданному союзнику – "демократической" Польше.

У оппозиции же есть время синхронизировать свои действия как в случае продолжения уличного противостояния, так и в случае реализации сценария досрочных выборов.

Последние социологические опросы показывают, что оппозиционные партии способны суммарно получить на досрочных выборах лучший результат, чем ПиС. Впрочем, этого в любом случае будет недостаточно для формирования большинства – это можно сделать, только привлекая Kukiz'15.

Ситуация, в которой ни одна из сторон не получает абсолютного преимущества, обычно подталкивает к поиску компромисса. Однако в Польше такой сценарий пока выглядит маловероятным.

Личные обиды политиков и амбиции ПиС на абсолютную власть в стране требуют борьбы "до победного конца". Поэтому, скорее всего, стороны продолжат противостояние, ожидая ошибок от своих оппонентов.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"