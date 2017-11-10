Сербский фронт: поддерживает ли официальный Белград боевиков Донбасса

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Пятница, 10 ноября 2017, 17:00

Участие в боевых действиях на Донбассе сербских "добровольцев" с самого начала конфликта не было тайной. Об этом факте неоднократно упоминали и балканские, и российские, и украинские медиа, а база данных сайта "Миротворец" регулярно пополнялась новыми записями с сербскими фамилиями.

Впрочем, недавнее заявление Службы безопасности Украины о том, что с начала Антитеррористической операции на стороне боевиков, в частности, в ОРЛО, воевали более 300 граждан Сербии, вывела тему на совершенно другой официальный и межгосударственный уровень.





"Защитники Славяносербии"

Сербские радикалы пытаются объяснить участие сербов в войне на Донбассе не только желанием помочь России, но и защитой своих интересов.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, выступая в парламенте, недавно рассказал о праве сербов на "сербскую землю" на Востоке Украины – на "область Славяносербия", которую "еще в XVIII веке сформировала российская императрица Елизавета Петровна". Эту же легенду озвучил в свое время член военного подразделения ОРДЛО под названием "Сербские гусары" Радомир Почуча "Гризли". "Здесь есть Бело-Сербская держава – Славяносербия. Главным городом является Славяносербск", – рассказывал он, подчеркивая, что именно поэтому сербы, воюющие на Донбассе, сражаются за свою землю.

Единственный осужденный сербский боевик

Почуча – бывший журналист и ведущий сербского телеканала Pink. После аннексии Крыма он отправился на Донбасс, где присоединился к боевикам. За это он был осужден сербским судом за наемничество. Но это – нетипичный, даже единичный пример.

В Сербии действительно действует специальный закон, который позволяет наказывать сербских граждан, незаконно воюющих за пределами страны, в том числе на Донбассе. Но, по информации посольства Украины в Белграде, "за последние три года только один гражданин был осужден за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков, и даже в этом случае наказание было условным, то есть он до сих пор остается на свободе".

Вскоре после заявлений СБУ, которые в Белграде не вызвали особого резонанса, посол Украины в Сербии Александр Александрович дал необычайно жесткое интервью балканским медиа. Руководитель украинского диппредставительства в Белграде констатировал, что "Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев" и вообще использует Сербию, чтобы уничтожить Европу.

Сербские чиновники и политики, которые после информации, обнародованной украинской спецслужбой, взяли долгую паузу (может, надеялись, что все стихнет), после заявлений посла решили перейти в наступление, обвинив украинское посольство в попытках ухудшить отношения Сербии и России, и обратились к правительству Украины с просьбой указать послу на недопустимость подобного поведения.

Киев действительно вызвал Александровича. Но вовсе не для того, чтобы наказать – по итогам встреч дипломат получил поддержку своей позиции.

Реакция Белграда на такое решение Киева последовала незамедлительно: глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций посла в Украине Раде Булатовича. Сербское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором, по сути, отвергло все обвинения со стороны Киева, подчеркнув, что Сербия и так делает все возможное, то есть преследует своих граждан, воюющих за рубежом, в том числе и в Украине.

Но кроме этого, "Дачич напомнил: хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами, против сербского народа в Хорватии, которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

Заявление сербского МИДа – не самодеятельность. Подобную позицию разделяет и высшее руководство государства. Так, Александар Вучич отверг все обвинения в том, что Сербия не наказывает наемников, и заявил, что считает странным слушать нотации от страны, нарушающей права национальных меньшинств на использование родного языка.

Обострение вербального конфликта с Сербией вызвало в Украине удивление и множество вопросов. Является ли сербская политика антиукраинской? Всегда ли она была такой или только сейчас ситуация ухудшилась? Что там с сербскими наемниками?

И действительно ли украинцы воевали против сербов?





Один доброволец и генерал-герой

Ответ на последний вопрос, об украинцах в сербско-хорватском конфликте, следующий: 1 (один). Был один доброволец из Украины, воевавший за независимость Хорватии в начале 1990-х, и он погиб.

По данным хорватских источников, это все представители нашей страны, воевавшие в хорватской армии во время югославско-сербской агрессии. Более того, по многочисленным данным из сербских и российских источников, несколько выходцев из Украины воевали по другую сторону – в составе российских добровольческих подразделений в Боснии.

Откуда же тогда сербский МИД взял эти странные сведения об "украинских наемниках" в хорватской армии? Чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к истории, которая у нас с балканскими странами когда-то была общей.

Во времена Австро-Венгерской империи тысячи подданных императора, этнических украинцев (и русинов), преимущественно греко-католического вероисповедания, были переселены из Галичины, Буковины и Закарпатья на Балканы. На момент начала распада Югославии в 1990-х годах большая украинская диаспора жила, в частности, в Боснии и хорватской Славонии.

После начала военного конфликта, учитывая вероисповедание и давние культурно-политические связи между народами, подавляющее большинство местных украинцев пошли воевать именно на стороне хорватов.

Среди них есть известные герои, которые, в частности, похоронены на центральном кладбище Загреба, Мирогои.

Самым известным этническим украинцем – героем Хорватии стал генерал армии Звонимир Червенко – начальник генерального штаба хорватской армии во время подготовки и проведения знаменитой операции "Буря".

Так что если всех этнических украинцев на Балканах записать в представители Украины, то количество украинцев – бойцов хорватской армии, действительно, будет больше одного. Была ли именно такой логика сербского МИД, неизвестно, но другого объяснения его заявлению пока никто не придумал.





"Косовский фронт" на войне в Украине

На Донбассе против нас, кстати, тоже воюют не только сербы из Сербии. Например, из шести наемников, чьи данные обнародовала СБУ, трое являются выходцами из Боснии и Герцеговины. По некоторым данным, были среди сербских наемников ОРДЛО и представители еще одной страны, Черногории.

Впрочем, сербы, проживающие за пределами Сербии, например, в республиках бывшей Югославии, часто имеют именно сербское гражданство, следовательно, это может быть именно такой случай.

Журналисты "раскопали", что переправляет сербов на Донбасс "Косовский фронт" – российское движение, существующее уже десяток лет. Основателем организации является "казацкий атаман" Александр Кравченко, который, как утверждают источники, в начале 1990-х участвовал в боевых действиях в Боснии в составе Второго российского добровольческого корпуса вместе с Игорем Гиркиним (Стрелковым).

Сферой деятельности "фронта" Кравченко ранее была помощь Сербии и сербам в решении "косовского вопроса". Например, в 2011 году, во время обострения ситуации в Косове, Кравченко собирал деньги сербам "на баррикады" и устанавливал на сербских баррикадах на севере Косова российские флаги.

Кроме того, "фронт" выступает организатором большого количества "культурно-массовых" мероприятий, как на Балканах, так и в России, направленных на продвижение тезиса "Косово – это Сербия". С начала войны на Востоке Украины "Косовский фронт" присоединился к разносторонней поддержки "ДНР" и "ЛНР".

В недавнем интервью "Свободной Европе" Кравченко утверждает, что сербские власти запретили ему въезд в Сербию, так как считают его ответственным за отправку наемников на Донбасс. Впрочем, насколько можно понять, этот запрет не остановил поток сербов, желающих повоевать на Востоке Украины.

Глава "Косовского фронта" не отрицает, что его организация помогает сербам, которые хотят пополнить ряды боевиков на Донбассе.

Он отмечает, что всего на войну на Востоке Украины поехали несколько десятков сербов. Впрочем, Кравченко отмечает, что деятельность его организации помощи "сербским добровольцам" не носит системного характера. Он уверяет, что его движение не получает прямой помощи от российских властей – они, по его словам, только помогают "Косовскому фронту" в осуществлении гуманитарных миссий на Донбассе.

Понятно, что проект "сербские добровольцы для ОРДЛО" имеет российских кураторов и российскую поддержку и, так сказать, является зеркальным отражением прежнего проекта по отправке добровольцев из бывшего СССР в бывшую Югославию.

Но насколько поддержка "ДНР" и "ЛНР" популярна в самой Сербии?





Друзья по-сербски

...Белград, 7 ноября 2016 года. "Српска лига" ("Сербская лига") и движение "1389" открывают мурал, посвященный Арсену Павлову, "Мотороле".

"Мы хотим подтвердить неразрывную связь сербского и русского народов... Мы гарантируем, что Сербия никогда не введет санкции против братской России", – заявил Миша Вацич, представитель движения "1389". Генеральный секретарь "Сербской лиги" Горан Миленкович, в свою очередь, сообщил о дружественном визите делегации Сербской лиги в Донецк в июле 2016 года.

В феврале 2017 года в Нови-Сад представители этих же общественных движений открыли мурал в честь Михаила Толстых "Гиви".

Лидеры "Сербской лиги", которая выступает за союз с Россией, и движения "1389", чья деятельность сосредоточена на возвращении Косова (поэтому его название – год легендарной битвы на Косовом поле), не являются в Сербии маргинальными и никому не известными. Об их деятельности регулярно сообщают центральные СМИ, а сами они – постоянные участники резонансных событий. Например, Миша Вацич с "1389" засветился в широко известном скандале с поездом "Косово – это Сербия".

Как известно, в январе этого года поезд, разрисованный надписями "Косово – это Сербия" на всех балканских языках и изображениями православных икон и монастырей, был отправлен из Белграда в Косовскую Митровицу (Косово). После того, как Приштина, опасаясь провокаций, не пропустила поезд, он вернулся в сербскую столицу.

Представитель движения "1389" Вацич тоже тогда путешествовал на этом поезде, причем, как писали СМИ, в статусе советника администрации по вопросам Косова и Метохии правительства Сербии.

Руководитель ведомства Марко Джурич позже подтвердил, что какое-то время действительно сотрудничал с Мишей Вацичем, но неформально и только в гуманитарной сфере. Впрочем, даже такое сотрудничество многое говорит об отношении сербских властей к людям, которые являются фанатами "Гиви" и "Моторолы"...

Среди негатива в двусторонних украинско-сербских отношениях – не только культ боевиков ОРДЛО в политической и общественной среде Сербии и недавний скандал с наемниками. Жесткий отказ от введения санкций в отношении РФ, недружественные по отношению к Украине голосования в ООН (Сербия проголосовала против резолюции по Крыму, согласно которой Россия официально признана оккупантом, а Крым и Севастополь – временно оккупированной территории Украины) – все это недвусмысленно характеризует позицию официального Белграда.

Сербские власти, впрочем, несмотря ни на что, постоянно заявляют о дружбе с Украиной.

9 ноября, уже после отзыва сербского посла из Киева, президент Сербии Вучич заявил, что необходимо успокоить напряженные отношения между Сербией и Украиной. "Нужно отбросить мяч", – подчеркнул он, наверное, имея в виду необходимость остановить обмен резкими заявлениями и акциями наподобие отзыва послов.

Вучич выразил надежду, что в двусторонних отношениях не будет кризиса, отметил, что украинцы – дружественный Сербии народ и что он будет делать все, чтобы обеспечить хорошие отношения между двумя странами.

В то же время президент Сербии сообщил, что собирается в Москву, на встречу с Владимиром Путиным. "Будем говорить с Путиным о наших двусторонних отношениях, политике, экономике и обо всем, что происходит в регионе, Европе и мире", – отметил Вучич.

Будет ли он в Москве советоваться, как улучшить отношения с Украиной, президент Сербии не уточнил.

Автор: Наталья Ищенко,

журналист