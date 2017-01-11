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Россия поддерживала Трампа в течение 5 лет - секретный документ

Среда, 11 января 2017, 15:42
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В России режим поддерживал и помогал новоизбранному президенту США Дональду Трампу в течение по крайней мере 5 лет, чтобы стимулировать раскол и разделение в западном альянсе.

Об этом говорится в 35-страничном документе, посвященном связям Трампа с РФ, который циркулирует среди ключевых СМИ Соединенных Штатов, а также имеется в распоряжении политической элиты страны – в частности, восьмерки лидеров Конгресса.

Сообщается, что Трамп и его ближайшие соратники использовали регулярный поток разведывательных данных от Кремля, в том числе о демократах и других политических соперниках.

По информации бывшего руководящего офицера российской разведки, ФСБ скомпрометировало Трампа его действиями в Москве в достаточной степени, чтобы иметь возможность шантажировать его.

По мнению некоторых достоверных источников, его поведение в Москве включало извращенные половые акты, которые были организованы или проходили под контролем ФСБ.

Сообщается, что компроментирующее досье на Хиллари Клинтон составлялось различными российскими спецслужбами в течение многих лет и в основном включает в себя записанные прослушивающей аппаратурой разговоры во время разных визитов в Россию, а также перехваченные телефонные звонки, а не недостойное поведение.

Досье находится под контролем пресс-секретаря Кремля Пескова, который подчиняется непосредственно приказам Путина. Однако пока оно не было распространено за границей, в том числе не передано Трампу.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что россияне располагают компрометирующей информацией о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Трамп опроверг эту информацию и заявил о "политической охоте на ведьм".

Позже в РФ заявили, что у них нет никакого компромата на избранного президента США Дональда Трампа и экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Перевод скандального документа, а именно первого отчета, о связях с РФ и компромат Кремля можно просмотреть в материале на ЄвроПравде: "В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате Кремля"

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